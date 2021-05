Sandra Pica recibe la proposición de recibir a Tom Brusse en ‘Supervivientes 2021’ y su respuesta sorprende

El pasado sábado Sandra Pica soltó la bomba en el Deluxe. Tiene dudas sobre su relación con Tom Brusse. “Cuando una relación es tan mediática, a veces pasa factura y tal vez es lo que me ha pasado, pero no hay terceras personas”, explicaba sobre las dudas que tiene sobre su relación y los rumores que se están extendiendo sobre su acercamiento a Julen.

“Necesito aclararme, necesito, tal vez, ver a Tom. Yo no puedo tomar una decisión sin tener a esa persona delante. Lo único que puedo decir es que no es por otra persona sino por mí”, añadía dejando claro que tiene serias dudas sobre su relación.

Confesó que ya le había pedido al francés dejar la relación antes de poner rumbo a Supervivientes 2021. “Si necesito verle para ver lo que siento es que no estoy enamorada”, admitía cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si estaba enamorada.

Pese al cúmulo de dudas que tiene sobre su relación, no ha dejado de ser la defensora de su todavía chico. Por eso la vimos en Supervivientes: Tierra de nadie. En la última entrega, Carlos Sobera le hacía una proposición. El novio de Lola ha ido a verla y ahora el programa le da la oportunidad a Sandra de hacer lo mismo.

¿Volará Sandra a Honduras?

Su respuesta dejaba a muchos con la boca abierta. “Me lo tengo que pensar”, aseguraba. "No quiero que se desequilibre más. Estoy pensando más en él que en mí", aclaraba. "Si tienes dudas tú misma te has dado la respuesta", le rebatía Rafa Mora.

Los colaboradores no dudaron en comentar lo que les parecía la postura que había decidido tomar Sandra. “Lo que pasa es que tienes dudas de ti, no de hacerle mejor a él. Yo si estuviera realmente enamorada de una persona y está dentro de reality me voy de cabeza", aseguraba Sofía Cristo.

Rocío Flores era de las que animaba a la catalana a coger un vuelo rumbo a Honduras como solución a todas sus dudas. “Dijiste que hasta que no lo vieses no ibas a saber realmente qué era lo que sentías. Piénsatelo muy bien", le decía.

Decisión tomada

"Yo no es que no le quiera ver. Pero no quiero llegar allí, que esté fría y dejarle mal", se justificaba Sandra sobre sus dudas sobre la proposición del programa. "Tú imagínate que te enfrías, y pasan las semanas. La mejor muestra de respeto es mirar a una persona a los ojos y decirle que no sientes lo mismo y que las cosas no son como antes", le argumentaba Rafa Mora.

Finalmente, Sandra tomaba una decisión: “Voy a ir a ver a Tom. Voy a Honduras". Tras los aplausos de los colaboradores aseguró que tenía "ganas de llorar. Una mezcla de sentimientos que no sé". Sigue teniendo muchas dudas, "tengo que verlo y a lo mejor... Yo pienso demasiado. A lo mejor le veo y digo 'lo he pasado mal y para nada'".

Está claro que no está atravesando su mejor momento. "Llevo tres días fatal, no puedo comer, no puedo dejar de llorar. Tampoco quería que se supieran mis dudas pero las han sabido y me han acribillado", explicaba.

Ahora queda ver qué pasa en ese reencuentro. ¿Romperán o se darán una nueva oportunidad? De momento, Sandra asegura que se sigue sintiendo novia de Tom y que Julen es solo un amigo.