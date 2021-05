Rocío Flores reacciona al zasca de Oriana Marzoli a Antonio David flores en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Rocío Flores no está dispuesta a dejar pasar los comentarios que se hacen sobre su padre y lo ha demostrado en Supervivientes: Tierra de nadie donde ha contestado a Oriana Marzoli tras lanzarle un zasca a Antonio David Flores.

Todo empezó cuando en el programa se hizo un repaso a la relación de Olga Moreno y Gianmarco Onestini. Está claro que ambos han propiciado un acercamiento que a muchos les ha hecho hablar de coqueteo entre ambos.

“Yo he estado en esa isla, sé lo que es forjar una amistad muy heavy y muy bonita, lo veo como tal. Quien no lo vea así tiene un problema. En la isla hay que tener un binomio, si por parte de Ginamarco esa amistad es real me alegro", comentaba Rocío Flores respecto a esa relación de la mujer de su padre con el italiano.

Zasca de Oriana

"¿Crees que a tu padre le molestará?", le preguntaba Carlos Sobera. Antes de que pudiera contestar se ha metido por medio Oriana para lanzarle un zasca a Antonio David: “Bueno con las cosas que han salido del padre tampoco podría enfadarse él, ¿no?”.

Al ver la cara de Rocío ha continuado: “Tú me caes bien tronca, pero de tu papá han dicho muchas cosas". La hija del aludido no se ha callado: “Aquí todo el mundo dice muchas cosas de todo el mundo". ¿Amenaza? Que cada cual lo entienda como quiera.

Ahí ha quedado la cosa y han seguido hablando de la relación de Olga y Gianmarco. "Para hacerte el día a día más ameno, aunque tengas una pareja lejos, el instinto animal… las hormonas, la carne, el olor, eso hace que te apetezca levantare por la mañana. Además, Gianmarco es educado, es guapo, tiene un acento que te enamora…”, defendía Sofía Cristo que ha añadido que ella ese tipo de acercamiento “me pasaría con Gianmarco y con Melyssa”.

La postura de Anabel

Está claro que, si ese tipo de acercamiento se produjese entre Tom Brusse y otra chica, Sandra Pica no lo llevaría nada bien. Pero, ¿y si alguien se acerca a Omar Sánchez? ¿Qué pensaría Anabel Pantoja?

Ella lo tiene claro, no lo llevaría nada bien, aunque tiene claro que no ha ocurrido porque ella aseguraba que sabe cómo sería la mirada de su chico si le gustara otra. En cuanto a Olga, “no la conozco, la veo con complicidad, pero no creo que llegue a tener una relación con Gianmarco. Se está insinuando que tienen un flirteo, pero no lo veo”.

Habrá que ver cómo evoluciona esta relación.