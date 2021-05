La doble voz que llevó a La Unión al Nº1 de LOS40 hace 25 años

Desde que en el 84 lo consiguieran con Lobo-hombre en París, el grupo La Unión ha superado la decena de números 1 en los Principales, pero ha sido con este Negrita, de su reciente Hiperespacio, cuando la voz de Rafa nos ha mostrado una nueva dimensión, manejando con maestría la técnica del falsete, y haciendo que este nuevo Nº1 del trío madrileño parezca cantado a dos voces distintas.

Las canciones con alma negra de Earth, Wind & Fire o los Temptations fueron banda sonora de su adolescencia, y ahora rebrota esa magia soul en canciones tan sugerentes como este single, que en solo cinco semanas se ha convertido en la canción más importante del país. Hay un detalle adicional que hace especial esta canción, y es que, después de varios encuentros casuales en conciertos y ofrecimientos cruzados, en esta canción podemos escuchar un notable solo de guitarra española a cargo de Alejandro Sanz, dotándola de un aire aún más mestizo y sensual, aunque no aparezca en el videoclip de la canción.

No podemos dejar de destacar en esta semana, algunas brillantes incorporaciones a la lista de los Principales, capitaneadas por Michael Jackson, que aterriza directo en el puesto 16 con el nuevo single extraído de su seudo recopilatorio HIStory. Este They Don't Care About Us, es una potente batucada que además cuenta con un colorido videoclip dirigido por el cineasta Spike Lee, rodado en Brasil y que es una fiesta rítmica y colorida para los sentidos.

También hay nuevas entradas para Bruce Springsteen desde su introspectivo The Ghost of Tom Joad, Los Secretos, con Margarita, el nuevo sencillo de Dos Caras Distintas, o el nuevo temazo R&B de las chicas de TLC, desde su álbum millonario Crazysexycool. Uniéndose al bloque rock de la lista, con las posiciones de Garbage y Foo Fighters, entran esta semana los ingleses Terrorvision, a los que conocimos el año pasado, y que este primer fin de semana de mayo han estado descargando en Festimad 96 en Madrid.

En LOS40 Classic nos encanta mirar para atrás, disfrutar de los éxitos que se crearon en la emisora musical líder y que consiguen transportarnos a los momentos más felices de nuestra vida. Hemos elegido una fecha redonda, 1996, hace exactamente 25 años, para repasar la lista de éxitos de aquel momento. Rebobinamos en la Lista de LOS40 para traerte de nuevo los éxitos de hace un cuarto de siglo.

