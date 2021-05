Billie Eilish, Timothée Chalamet, Amanda Gorman y Naomi Osaka… La MET Gala apuesta por la Generación Z

El pasado lunes tenía que haberse celebrado la MET Gala. Como manda la tradición, cada primer domingo de mayo se celebra esta cita con la moda. Pero no ha sido así, aunque este año, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, no se ha cancelado, sino que se ha pospuesto.

El pasado mes de abril, Andrew Bolton, el comisario de la próxima exposición, reconocía en un comunicado que este año “hemos querido, de una manera muy consciente, convertir este evento en una celebración de la comunidad de la moda americana que tanto ha sufrido durante la pandemia”. Sabemos que se está preparando una doble gala con el mismo hilo conductor. In America: A Lexicon of Fashion y In America: An Athology of Fashion son los nombres de estas dos galas que disfrutaremos el próximo septiembre y en mayo de 2022.

La primera parte de este homenaje a la moda americana se centrará en el vocabulario de una moda que destaca por las cualidades expresivas de su ropa y tratará temas como la igualdad, la diversidad y la inclusión.

El próximo 18 de septiembre se cerrará la Semana de la Moda de Nueva York con la inauguración de esta exposición que coincidiendo con el 75 aniversario del Costume Institute del museo MET de Nueva York, convertirá el Anna Wintour Costume Center en una casa imaginaria gigante de paredes transparentes en la que cada habitación representará una emoción diferente como la nostalgia, la alegría o el bienestar.

Apostando por la Generación Z

La MET gala se celebrará cinco días antes, el 13 de septiembre y tendrá como presidentes honorarios a Tom Ford y Anna Wintour. En cuanto a los anfitriones, hay que destacar, que han sido escogidos entre el amplio grupo de jóvenes con talento de la generación Z.

La gala será presentada por la cantante Billie Eilish, el actor Timothée Chalamet, la poetisa Amanda Gorman, y la tenista Naomi Osaka. Sin duda, nombres que ya de por sí suponen un atractivo al margen de las grandes celebridades que siempre posan en la espectacular alfombra roja y que demuestran que la juventud no está reñida con el talento, el esfuerzo y los buenos resultados.

Tomarán el relevo de anfitriones como Lady Gaga, Harry Styles o Serena Williams que ya hicieron ese papel en la última gala que se celebró. El próximo septiembre veremos a grandes clásicos de esta cita, pero se especula sobre nuevas incorporaciones como la de Rosalía.