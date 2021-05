Cada vez con más frecuencia, la industria del entretenimiento, la del deporte y la de la moda se dan la mano. Eso es justo lo que ha pasado con la presentación por parte de PlayStation y de Nike Basketball de las nuevas zapatillas de la estrella de la NBA Paul George.

El deportista de élite ha colaborado en el diseño junto con Yujin Morisawa, artista responsable del diseño de PlayStation 5, para plasmar la esencia del juego de George y el aspecto de la consola de última generación. De PS5 a PG5.

"Cuando juego, no pienso en lo que ya está hecho. Me centro en lo que puedo hacer en ese momento. El futuro está en cada paso porque en mi juego no hay límites" ha explicado el jugador de la NBA en el vídeo promocional del anuncio.

Estas deportivas incluyen los símbolos de PlayStation en las lengüetas y los colores se inspiran en gran medida en el diseño industrial de la plataforma de nueva generación de la compañía japonesa, así como las icónicas formas de la plataforma, que se pueden distinguir a ambos lados, siguiendo el mismo patrón que el mando inalámbrico DualSense.

Las PG5 llegarán a tiendas el próximo 14 de mayo. Además, las zapatillas también estarán de forma virtual en NBA 2K21. Los jugadores del simulador de basket de 2K podrán adquirirlas para equipar a sus jugadores con ellas.

El precio en la vida real de las zapatillas inspiradas por PS5 para PG5 será de 110 euros.