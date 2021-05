El próximo 19 de mayo se cumplirán 6 meses del lanzamiento de PlayStation 5 en España y pese a que se ha convertido en la consola de nueva generación más vendida (casi 8 millones de unidades despachadas) en ese plazo, la demanda de miles de gamers de nuestro país sigue sin estar satisfecha.

Porque aunque parezca mentira, medio año después de que PS5 se pusiera a la venta, la compañía japonesa sigue teniendo problemas a nivel mundial para abastecer con stock a las principales cadenas de venta que se ven colapsadas cada vez que cuentan con nuevas unidades.

Algunas de estas tiendas ya han procedido a elaborar un riguroso registro de reservas que eviten la compra múltiple por parte de acaparadores que intentan hacer negocio de la escasez. Esto es todo lo que tienes que saber para conseguirla en este 2021.

¿Dónde conseguir la PlayStation 5?

Sony PlayStation hizo oficial a través de sus redes sociales una aplaudida medida para evitar la propagación del virus al permitir única y exclusivamente la venta online de PlayStation 5. O sea que si estás pensando dejarte caer por una tienda para ver si puedes encontrar alguna, ¡olvídate! "Todas las ventas del día del lanzamiento se llevarán a cabo a través de las tiendas online de los establecimientos autorizados" comenzaba el comunicado de Sony PlayStation.

Una situación que se ha prolongado en la medida que la crisis sanitaria continúa. Por lógica de oferta y demanda, las cadenas más grandes son las que suelen recibir más cantidad de stock. Amazon es hasta ahora la que mayor cantidad de unidades ha vendido en España, seguido de Game (que ha elaborado un registro de reservas para atender la demanda) y Mediamarkt. Ni Amazon ni Mediamarkt avisan de la disponibilidad del producto y para lograrla en Game, lo mejor es esperar tu turno en la cola virtual de reserva.

Menor cantidad y menos frecuentemente reciben PlayStation 5 cadenas como PC Componentes, Worten, Fnac, El Corte Inglés o Carrefour. Pero algunas de ellas nos brindan la posibilidad de que nos envíen una alerta cuando vaya a estar disponible para su compra online. Si estás buscando tu consola, te sugerimos que actives esas notificaciones.

En páginas tecnológicas y de videojuegos como Xtralife o TechInn también podremos conseguir unidades si reservamos aunque quizá el tiempo de espera sea demasiado largo dado el reducido volumen de unidades con el que cuentan.

Si estás desesperado, siempre puedes acudir a una página de venta de segunda mano pero el precio está disparado y al final acabas contribuyendo a una práctica que ha imposibilitado a muchos jugadores poder tener su consola normalmente en este primer año de vida. Tú decides.

¿Cuál es el precio de la PS5 en España?

La única diferencia entre la consola PS5 y la consola PS5 edición digital es el lector de Ultra HD Blu-ray Disc. La consola PS5 edición digital no tiene lector de disco. La consola PS5 incluye un lector de Ultra HD Blu-ray Disc que permitirá reproducir los juegos de PS5 y PS4 en formato Blu-ray, así como reproducir contenidos de 4K Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc convencional y DVD. Quienes tengan una consola edición digital podrán descargar juegos de PS5 y PS4 directamente desde PlayStation Store o acceder a los juegos a través de PlayStation Plus y PlayStation Now (se requiere una suscripción activa).

El precio de venta al público recomendado en España para la consola Playstation 5 es de 499,99 euros mientras que el de la consola PS5 edición digital es de 399,99 euros. Sea cual sea el modelo elegido, la caja contiene: la consola PS5 o la consola PS5 edición digital, un mando inalámbrico DualSense, un cable de carga USB tipo C a tipo A para el mando inalámbrico DualSense, cable HDMI (compatible con alta velocidad gracias al HDMI v2.1), cable de alimentación AC, base que permite colocar la consola de forma vertical u horizontal, guía de seguridad y de inicio rápido y un juego gratis preinstalado: Astro's Playroom.

¿Cuándo se podrá comprar la PS5 con normalidad?

Miles de personas no terminan de entender el hecho de la escasez de stock de un producto que ya ha conseguido colocar 8 millones de unidades en el mercado español. Nada más sencillo: el parqué de consolas es gigantesco y se han convertido, como los smartphones, en una oferta de entretenimiento de lo más popular.

El problema ya no solo es su gigantesca demanda sino la falta de algunos de los componentes en su fabricación que provocan que la creación y distribución a gran escala se esté produciendo con frecuentes interrupciones: a veces hay stock en España y otras veces lo hay en otros países. El verdadero problema es que la pandemia va a seguir provocando que esta situación se prolongue al menos hasta 2022.

Así lo han confirmado distintas fuentes de Sony Computer. Hiroki Totoki, director financiero de Sony, lo explicaba así: "La escasez de semiconductores es uno de los factores, pero hay otros factores que repercutirán en el volumen de producción. Así que, por el momento, nos gustaría aspirar a [superar] las ventas del segundo año de 14,8 millones de unidades, que fue la cifra alcanzada por la PlayStation 4".

El año fiscal de las grandes compañías de videojuegos termina en marzo de 2022 así que al menos hasta esa fecha, el suministro de PlayStation 5 seguirá produciéndose con cuentagotas.

¿Cuándo sale a la venta en Amazon y cuánto cuesta en este portal?

El precio de venta al público tanto en Amazon como en el resto de cadenas que venden PS5 se ha mantenido en el original desde que se lanzó y no ha subido por el hecho de que su demanda se haya disparado y haya falta de stock.

A comienzos de este mes de mayo no disponen de unidades, pero como comentábamos anteriormente es la plataforma que recibe más asiduamente y en mayor cantidad. Si quieres tu PlayStation 5 sin lector de Blu-ray te costará 399.99 y si lo quieres con el lector tendrás que desembolsar 499.99 euros. Si es tu primera compra te ahorrarás los gastos de envío. Igual que si posees cuenta Premium. Además, si entregas tu vieja consola podrás obtener un descuento de 120 euros según la oferta de Amazon.

El stock de la PS5 en Mediamarkt, El Corte Ingles, Worten, PC Componentes, Fnac y Carrefour

A comienzos de este mes de mayo, ninguna de las cadenas mencionadas (Mediamarkt, El Corte Inglés, Worten, PC Componentes, Fnac, Carrefour...) disponen de stock.

La compañía ya ha puesto su foco en el segundo semestre de 2021: "El ritmo aumentará a lo largo del año, para cuando lleguemos a la segunda mitad de 2021, veremos cifras realmente decentes" explicó Jim Ryan CEO de PlayStation. ¡Todos atentos!