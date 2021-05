9 datos sobre Selena Gómez: de sus negocios y sus parejas a su influencia en Instragram

Selena Gómez es una de las personalidades más reconocidas del planeta. La actriz, cantante, diseñadora y una larga lista de cosas más, tiene ahora 28 años y lleva siendo famosa desde los 10, algo que, sin duda, ha marcado su personalidad, su carrera e incluso sus relaciones personales. Pues nunca, salir con ella ha sido salir solo con una mujer. Ser la pareja de Selena Gómez, siempre ha significado estar con una estrella. Pero ¿lo sabemos todo de ella?

Desde LOS40.com hemos querido rebuscar entre los intereses de los españoles para dar respuesta a sus preguntas. Por eso, hemos analizado qué aspectos de la vida de la conocida artista generan más curiosidad y os hemos traído las respuestas a las preguntas más frecuentes.

Aquí os las dejamos:

¿Dónde nació y de dónde son sus padres?

Selena Gómez, Selena Marie Gómez según su nombre de nacimiento, nació en Grand Prairiere, Texas, el 22 de julio de 1992. Es hija del mexicano Ricardo Joel Gómez y la estadounidense Mandy Teefey, quien la tuvo con solo 16 años.

Su padres, que se separaron cuando ella solo tenía cinco años, decidieron bautizarla como Selena en honor a una conocida cantante de Texas que se llamaba así.

¿Qué es lo que hizo famosa a Selena Gómez?

La actriz inició su carrera a los 10 años con la serie Barney & Friends, una ficción en la que trabajó junto a Demi Lovato interpretando a Ginna, algo que impulsó su carrera hasta que en 2004 decidió dejarlo después de que los productores sintiesen que era demasiado mayor para dar vida a una de las protagonistas de la serie infantil.

Después, ya en 2006 Selena obtuvo varios trabajos en las series de Disney Channel Hannah Montana y Hotel, dulce hotel: las aventuras de Zack y Cody, y en 2007 logró conquistar el papel que la catapultó a la fama interpretando a Alex Russo en la serie Los magos de Waverly Place.

¿En qué series y películas ha trabajado Selena Gómez?

La cantante y actriz ha trabajado en varias series de televisión a lo largo de los años. Destacan en su carrera en la pequeña pantalla su trabajo como actriz en Los magos de Waverly Place, The Suite Life on Deck, Sonny with a Change, PankStars y su labor de producción en la exitosa serie de Netflix Por trece razones, en Living Undocumented y en Selena + Chef, un formato que también protagoniza.

En la industria del cine Selena Gómez consiguió su primer protagonista en 2008, cuando solo tenía 16 años. Entonces dio vida a Mary Santiago en la comedia romántica Una Cenicienta Moderna.

Más tarde trabajó también en películas como Ramona and Beezus, Spring Breakers, Getaway, Behaving Badly, Los principios del cuidado, A rainy day in New York y The Broken Hearts Gallery, en la que también ejerció de productora.

Sus canciones más exitosas

La carrera de Selena Gómez está plagada de éxitos musicales como Come and get it, Good for you, The heart wants what I wants, Love you like a love song, Wolves —la canción que tiene con Marshmello y con la que llegó hasta lo más alto de la lista de LOS40 en 2018—, Lose you to love me, con la que logró su primer número uno en la lista Hot 100 de Billboard y Rolling Stone al mismo tiempo.

Hasta la fecha Selena ha publicado tres álbumes de estudio en solitario, Stars Dance (2013), Revival (2015) y Rare (2020), uno de recopilación que vio la luz en 2014 bajo el título For You, y tres discos más acompañada de su banda Selena Gómez & the Scene que fueron su debut musical entre 2009 y 2011.

En el 'top 5' de Instagram

La popularidad de la actriz es tal que su cuenta en Instagram está en el top 5 mundial de personajes públicos. La actriz cuenta con 224 millones de seguidores en esta red social solo superada por Kylie Jenner (229 millones), Dwayne Johnson (232 millones), Ariadna Grande (232 millones) y Cristiano Ronaldo (281 millones).

Eso sí, por encima de todas estas cuentas personales se sitúa la del propio Instagram, un canal que siguen 391 millones de personas en el mundo, casi 110 millones más que el del futbolista de la Juventus de Turín.

Justin Bieber y los otros novios de Selena

Una búsqueda muy recurrente sobre Selena Gómez es si esta tiene o no pareja, y para todos aquellos que estén interesados en saberlo, todo apunta a que no, aunque siempre existe la posibilidad de que la actriz esté tratando alguna relación con mucha discreción y no haya trascendido a la prensa.

En el pasado, Selena ha sido pareja de artistas tan conocidos como Nick Jonas, The Weeknd,Charile Puth, el DJ Zedd y Justin Bieber, quien sin duda ha sido el que más ha marcado la vida de la artista y con quien ha tenido varias idas y venidas a lo largo de los años.

No, Selena Gómez no tiene una hija

Otro rumor recurrente afecta a Selena Gómez gira en torno a su falsa maternidad. La actriz y cantante no tiene hijos pese a que a lo largo de los años se ha especulado sobre este tema. De hecho, el propio James Franco llegó a bromear sobre ello en 2015 cuando subió una foto de Selena con un bebé en brazos que se correspondía con un rodaje.

La peor noticia le llegó de la mano del lupus

Si ha habido una gran mala noticia en la vida de Selena Gómez, esa ha sido el diagnóstico de lupus. En 2015 la artista contó públicamente que padecía esta enfermedad autoinmune que le estaba dejando sin fuerzas y anunció que se veía obligada a cancelar su gira mundial.

Desde entonces, la enfermedad la ha acompañado a lo largo de su vida. Selena ha tenido momentos mejores y sin duda, el peor le llegó en 2017, cuando su situación se agravó y tuvo que someterse a un tarnspante de riñón.

Los negocios de Selena Gómez: maquillaje, helados y la imagen de Puma

Además de su trabajo como productora, actriz y cantante, Selena también tiene una faceta de mujer de negocios. La celebritie ha creado recientemente su propia marca de maquillaje, Rare Beauty, y anteriormente se lanzó al mundo de los dulces con Serendipity, una marca de helados. Además, aprovechando su influencia, Puma cuenta con ella desde hace unos años como embajadora de su marca e incluso la propia Selena ha llegado a diseñar una línea propia de calzado y accesorios para la marca deportiva.

Más allá de esto, según apuntan algunas informaciones recogidas por la prensa internacional, Selena también se podría haber sumergido recientemente en el mundo del mercado inmobiliario habiendo hecho algunos negocios con la compraventa de mansiones de lujo.