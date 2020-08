Selena Gómez muestra algunas de las consecuencias del lupus que padece

Selena Gómez nunca ha dudado en hablar con total naturalidad de todos los asuntos que respectan a su salud, uno de los aspectos que más dificultades han generado en la vida de la estrella teniendo que llegar a someterse a un trasplante de riñón o a cancelar giras completas.

A pesar de que la cantante y actriz está viviendo un momento absolutamente imparable en lo profesional (mañana mismo estrenará Ice-Cream, su primera colaboración con Black Pink y una de las más esperadas de la temporada), en ocasiones Selena tiene que hacer frente a algunos síntomas del lupus, la enfermedad que padece.

Ha sido en el programa de cocina Selena + Chef de HBO Max en el que la ex chica Disney se enfrenta al reto de convertirse en una auténtica experta en cocina desde su propia casa donde ha tenido que enfrentarse a ciertas dificultades como consecuencia de su enfermedad. Y es que en el último episodio Selena Gómez ha mostrado cómo ha causa de esta dolencia ha sufrido una notable pérdida de fuerza en las manos. Tanto que, la intérprete de Look At Me Now ha tenido que pedir ayuda para exprimir un limón. Una situación que ha resuelto con mucho humor, naturalidad y la intervención de su abuelo a quien se refirió así: "Lo siento, tengo las manos débiles. Tengo Lupus, pero por eso tengo a papá."

selena saying that she has weak hands bc of lupus 🥺 pic.twitter.com/YoYzZ3zsGr — 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚 (@BackToTaylena) August 20, 2020

Sin duda Selena Gómez es una pieza fundamental a nivel internacional en la difusión de información sobre esta enfermedad, asunto sobre el cual en numerosas ocasiones ha hablado en sus redes sociales, además de concienciar sobre sus efectos en un documental. Eso sí, como en esta ocasión, sin dramatizar y sin mostrar el lupus como un impedimento en su vida y simplemente mostrándolo como algo con lo que tiene que convivir.

Una muestra (más) de fortaleza de Selena Gómez a todo el mundo después de haber desvelado públicamente cómo llegaron a afectarle los comentarios sobre su físico, entre otros muchos asuntos. Una fuerza y demostración de personalidad que están llevando a Selena a conseguir todo lo que se propone, desde situarse al frente de proyectos como Por Trece Razones, hasta lanzar su propia marca de maquillaje, sin dejar, por supuesto, de ser toda una estrella de la música.