Lo nuevo de Jonas Brothers estaría “a la vuelta de la esquina”

Jonas Brothers tuvieron que detener abruptamente la gira mundial de Happiness begins en uno de los momentos álgidos en su regreso a los escenarios tras casi una década. Pero la pandemia no solo afecto a sus conciertos y a sus shows en Las Vegas sino que además su siguiente proyecto musical también quedó pospuesto.

Durante semanas, Nick, Joe y Kevin dieron múltiples pistas sobre un nuevo álbum de estudio que ya tenían listo, grabado y producido junto a nombres tan ilustres como Ryan Tedder (OneRepublic). De hecho, hace apenas un par de meses volvieron a insistir sobre esa idea tras el estreno de Selfish, una canción que llevaba la autoría de Nick en su nuevo álbum en solitario pero que firmaba en colaboración con Jonas Brothers.

Nick revelaba que tienen compuestas “hasta 100 canciones que no se han lanzado y que lo harán en algún momento como grupo”, pero agradecía a sus hermanos que le hubieran dejado incluir este en su disco. Ese momento parece más cercano que nunca ya que Joe Jonas, en un acto promocional para una conocida agencia de viajes online ha explicado que la nueva música de los hermanos Jonas está "a la vuelta de la esquina".

De momento el nombre, la fecha de lanzamiento y las canciones incluidas en el sucesor de Happiness begins continúan siendo un misterio. Durante el fin de semana de los Grammy 2020 tuvimos un breve adelanto en forma de nuevos sencillos que se estrenaron en la misma ceremonia de entrega y durante el espectacular concierto previo que ofrecieron en Los Ángeles (California, Estados Unidos): Five More minutes y What a man gotta do.

Pero la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 tenía otros planes para ellos. Ni rastro del anuncio, ni de las colaboraciones anunciadas (se ha llegado a especular incluso con BTS) salvo X junto a Karol G. La espera se está haciendo muy larga y solo queda la esperanza de que ese "a la vuelta de la esquina" sea lo antes posible.