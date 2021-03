Nick Jonas saca ‘Selfish’ con los Jonas Brothers y asegura que tienen “hasta 100 canciones más”

Nick Jonas lanzaba por sorpresa una edición deluxe de su segundo álbum Spaceman, que llegaba a nuestras manos el pasado 12 de marzo. Esta entrega musical días después viene cargada de más música, en concreto, cinco nuevos temas: Dangerous, tres versiones ‘chill’ de Don’t Give Up On Us, 2Drunk y This Is Heaven, además de un regalo de lo más emocionante para los fans, Selfish, junto al resto de Jonas Brothers.

Kevin y Joe se suman a su hermano pequeño en este proyecto que presentaron con un live en Instagram respondiendo a preguntas acerca de él. Nick revelaba que tienen compuestas “hasta 100 canciones que no se han lanzado y que lo harán en algún momento como grupo”, pero agradecía a sus hermanos que le hubieran dejado incluir este en su disco.

El autor de Spaceman explica el concepto del álbum diciendo que se ha inspirado en la situación que vivimos ahora mismo en la que “hay una desconexión del resto de la gente”, pero que aun así quería darle una onda más feliz. “Una de las cosas que me motivó fue que cuando os enseñé la canción los dos destacasteis que sonaba esperanzadora”, cuenta Nick. En esta misma charla los hermanos confiesan que 2Drunk es su tema favorito, Kevin dice que “incluso Valentina [su hija] mueve el culo cuando suena”.

Los hermanos aprovechan para conversar sobre el resto de sus proyectos, entre ellos, la lectura de los Premios Óscar que Nick y su mujer Priyanka Chopra tenían como encargo presentar.

Y es que realmente la parejita no se separa en su vida privada, ni tampoco en la profesional. Es este amor y admiración que tienen el uno por el otro lo que hizo que él le dedicase Spaceman a ella, algo que queda muy claro en ciertos versos como este: "Esto es el cielo, y no sé cómo podría mejorar como tú y yo, ahora mismo aquí. Esto es el cielo. Y cada vez que te toco, mejora".

El videoclip de ‘Spaceman’

Spaceman, la canción, se estrenó el pasado 25 de febrero y ya pudimos comprobar que el pequeño de los Jonas Brothers no había exagerado cuando dijo que sus nuevos temas eran cartas de amor dedicadas íntegramente a su mujer.

De hecho, la propia actriz aparece en el videoclip de su pareja en forma de holograma y de imágenes de televisión. Una metáfora de la distancia y la separación con un amor platónico que Nick Jonas ha recreado siendo un hombre perdido en un planeta misterioso del que no puede salir.

¡Puedes verlo entero aquí!