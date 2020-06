Jonas Brothers: Esto es todo lo que sabemos sobre su futuro disco

En el último año y medio Jonas Brothers nos ha sorprendido con Happiness begins, un disco de regreso tras más de media década de silencio, Chasing happiness, un documental sobre su esperada reunión familiar, y Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film, un documental sobre su gira en directo. Pero no parece ser suficiente para ellos y para este 2020 tenían nuevo disco de estudio en camino.

Lo supimos a comienzos de año. Según desvelaron Nick, Joe y Kevin Jonas en Capital FM, un nuevo disco estaba en marcha. Durante el fin de semana de los Grammy ya tuvimos un breve adelanto en forma de nuevos sencillos que se estrenaron en la misma ceremonia de entrega y durante el espectacular concierto previo que ofrecieron en Los Ángeles (California, Estados Unidos): Five More minutes y What a man gotta do

Nick Jonas además disparó las alertas de toda la industria, los medios y sus seguidores asegurando que llegaría muy "pronto. Mucho más de lo que realmente creerías. Está hecho. Esa es la parte genial, el álbum está hecho y hay mucha más música que en realidad está a punto de llegar".

Ryan Tedder y las colaboraciones

Pero la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 tenía otros planes para ellos. El álbum estaba hecho pero no parecía el mejor momento para lanzarlo. Según confirmó Nick Jonas durante una entrevista a NBC Today uno de los nombres propios de este elepé será Ryan Tedder: "Volvimos al estudio a trabajar muy duro con Ryan Tedder en el nuevo álbum que se anunciará en un par de semanas más o menos: el título, las canciones, ya sabes...".

Han pasado tres meses desde ese anuncio en el que además se hablaba de dos o tres colaboraciones y durante ese tiempo los planes de lanzamiento se han visto afectados así como sus shows en Las Vegas. Pero no nos desanimamos y seguimos actualizando sus cuentas a la espera de que lancen la tan esperada información.

Five More Minutes

Five More Minutes, como ya hemos dicho, se estrenó durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy. No estaba incluida en su disco de regreso. Una balada de amor cuya inspiración son las tres mujeres en la vida de los tres artistas. El primer sencillo de lo que está por venir: "Queríamos adelantar que tenemos un nuevo álbum en marcha. Era nuestra manera de explicarlo sin decirlo".

What a man gotta do

Podemos considerarlo oficialmente como el primer single de este nuevo proyecto musical aunque cuando lo lanzaron ni siquiera imaginábamos que habría un nuevo disco tan solo un año después de su álbum de regreso.

La familia, las tres parejas, los Jonas Brothers y las Jonas Sisters se reunían en un vídeo con homenaje al cine clásico y música con sabor muy funk. Risky Bussiness, Grease y Un gran amor fueron las películas homenajeadas lo que os dará alguna pista sobre la temática de What a man gotta do.

X, la sorprendente colaboración con Karol G

Decíamos que Jonas Brothers no habían anunciado oficialmente esas colaboraciones de su futuro proyecto hasta que en los créditos de su película documental descubrimos X, su sorprendente dueto con Karol G. Tras el fundido a negro se podía tanto leer como escuchar X, canción escrita por Nicholas Jonas y Carolina Giraldo (que no es ni más ni menos que el verdadero nombre de la artista colombiana), entre otros compositores.

Ya metidos en plena pandemia y encerrados por el confinamiento que se vivía en casi todos los países del globo terráqueo, Jonas Brothers y Karol G estrenaban el vídeo de X. Nada parecía poder detenerles en un clip repleto de originalidad (y distancia).