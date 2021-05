Rocío Carrasco explica cuál es la condición para recuperar la relación con su hija Rocío Flores

Rocío Carrasco sigue contando su vida en un documental que es imposible que deje a nadie indiferente. Podrás creerte o no sus palabras, pero ver cómo comparte su relato entre lágrimas, es sobrecogedor. Y más, cuando habla de sus hijos.

Si la semana pasada contaba la agresión que sufrió por parte de su hija a la que considera víctima antes que verdugo, en esta ocasión ha desvelado cuál es la condición para poder volver a reunirse con Rocío Flores.

El día que fue a plató para aclarar algunas dudas, ya dejó claro que, de momento, su equipo médico le había aconsejado que no tuviera contacto con sus hijos, que no estaba preparada para ello. De ahí que le haya cogido el teléfono a su hija cuando se ha intentado poner en contacto con ella.

Este miércoles, sin embargo, aseguraba que “es ella la que nunca ha querido tener ningún tipo de contacto conmigo”. Por su parte, ha vuelto a insistir en que “yo hoy por hoy no puedo. Y la persona que lo quiera entender, que lo entienda y la que no lo quiera entender, que no lo entienda”.

Una condición

Parece que para que ese reencuentro se produzca se tiene que dar una única condición, bastante inviable por el momento. “Yo no puedo mantener, muy a mi pesar, yo no puedo mantener ningún tipo de relación con una persona que tiene a la otra persona al lado y que ha intentado meterme en la cárcel”, explicaba.

Parece ser que, mientras que Antonio David Flores permanezca en la vida de sus hijos, ella no podrá reencontrarse con ellos. “Que es que no es que tu hijo te de una paliza, que ya es. Que es anti natura, que ya es… que no es eso, que es que ha ido y me ha puesto una denuncia en connivencia con su padre y le ha dicho a su padre, ‘papá, ya está hecho’. Ha premeditado, ha gestionado, ha tenido la capacidad la capacidad suficiente para trazar con su padre una línea a seguir”, intentaba argumentar.

Y lo ha dejado bien claro: “Muy a mi pesar, por mucho daño, por mucho que yo sufra, hay algo que se podrá recomponer, pero partiendo de la base de que esa persona no esté ni en la vida de ella ni en la mía”.

El amor de una madre

Con todo lo que está sucediendo muchos se cuestionan que Rocío Carrasco quiera a sus hijos. “¿Cómo no la voy a querer? ¿Por qué llevo yo 20 años sin hablar y sin decir absolutamente nada? ¿Por gusto? ¿Porque me gusta sufrir? ¿Por qué me gusta quererme quitar de en medio? ¿Por qué me gusta malvivir? No, lo he hecho por ella y por él. Por mi enano y por ella”, aclaraba respecto a este tema.

El 27 de julio de 2012 fue la última vez que tuvo contacto con su hija. La relación se rompió definitivamente cuando Rocío Flores fue condenada por agresión. Solo el tiempo nos dirá si habrá un día en que madre e hija vuelvan a verse la cara, vuelvan a abrazarse, a hablar y a digerir lo que les ha pasado.

De momento culpa al padre de haber permitido que se haya separado de su madre, que haya elegido un camino mediático y que las cosas estén como están.