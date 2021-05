Carlota Corredera contesta a Antonio David Flores por sus advertencias a Rocío Carrasco

Rocío: Contar la verdad para seguir viva ha supuesto una conmoción social en toda regla. Después de 20 años de silencio, Rocío Carrasco ha hablado y lo ha hecho largo y tendido y ha removido episodios duros que ha relatado desde su perspectiva y su dolor.

En esta historia no solo sufre ella, también lo hacen sus hijos, David y Rocío Flores y su ex, Antonio David. Una familia rota con mucho pasado lleno de odio y sufrimiento que pesa demasiado. Todo el país está volcado en su historia y semana a semana vamos conociendo nuevos episodios.

Antonio David Flores se ha convertido en el enemigo público número uno y sus apariciones públicas son muy escasas. De momento, ha sido desterrado de la televisión, aunque ha hablado con los paparazzi.

Lo ha hecho para tachar de farsa el testimonio de su ex mujer: “Os ha estafado”. Y no se quedó ahí porque también quiso augurar un futuro para Rocío Carrasco en lo que parecía una advertencia: “Lo va a pasar fatal porque no sabe la que se le avecina. Esta chica no sabe dónde se ha metido, se ha equivocado”.

Si Rocío Carrasco ha acompañado su testimonio con material documental que iba avalando su historia, Antonio David asegura que él también dispone de “material de sobra para desmontar todo lo que está contando”. Asegura que está todo guionizado en casa y con la ayuda de Sálvame. Y asegura que tenía claro que este momento iba a llegar.

Las palabras de Carlota Corredera

Este miércoles, el programa arrancaba con esas declaraciones y la presentadora, Carlota Corredera, empezaba contestándole: “Esta chica tiene nombre, se llama Rocío Carrasco, no lo va a pasar fatal porque como tú bien sabes, ella ya lo ha pasado peor que fatal”.

Y en cuanto al futuro de Rocío Carrasco, lo ve desde un prisma bastante más optimista que Antonio David. “Sí, sabe muy bien la que se le avecina. Se le avecina volver a vivir, volver a tener esperanza y sentir orgullo de ayudar a muchas mujeres de este país”.

Cada semana el documental tiene más seguidores y, según Corredera, “eso parece que molesta y que molesta y mucho a los negacionistas. Les debe dar tanta rabia que han pasado del ‘no te creo’ al escrache. Del escrache a Rocío y a todo aquel que la crea. Negacionistas, ventajistas y ahora también scrachistas, y a todos ellos, os digo, no insistáis, haceros un favor y no insistáis”.

La historia continua.