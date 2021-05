David Bustamante desvela las palabras que cruzó con Paula Echevarría el día que dio a luz

David Bustamante nunca ha sido muy amigo de la prensa del corazón con la que ha desplegado su carácter menos amable. Pero la vida consiste en una sucesión de cambios y parece que el suyo ha llegado en este terreno. Ha decidido conceder una entrevista, previo pago, a la revista Hola! Por primera vez, abre las puertas de su nueva casa en Boadilla del Monte (Madrid) y posa con su novia, la bailarina rusa Yana Olina.

Llevan tres años juntos y parece que su relación se va consolidando. "Es la mejor persona que he conocido. Siempre me recibe con una sonrisa. Es muy dulce, buena y paciente. Es un ángel”, asegura sobre su chica con la que las cosas parecen ser fáciles.

“En estos tres años de relación nunca hemos tenido un bache. No tenemos muchas discusiones, y cuando las hay, muchas veces tengo que darle la razón”, explica sobre su relación.

Se han ido a vivir juntos a la nueva casa que compró el cantante tras su separación. Lo hizo sobre plano y ha llegado en el momento más oportuno: "Necesitaba un cambio y esta casa es ese cambio".

Reconoce que su divorcio conllevó un cambio de vida. Se fue a vivir a una casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid) mientras construían su nueva casa y cambió las rutinas a las que se había acostumbrado junto a la que había sido su mujer.

"Venía de una vida con una casa muy grande, con servicio y con todo. Me fui a vivir solo y aprendí a limpiar y fregar", cuenta sobre aquellos principios de su nueva vida. Recuperó una vida que se parecía más a la que había tenido antes de todo el éxito y la fama. "Muchos músicos y artistas tenemos gente que nos ayuda a hacer las cosas y nos volvemos un poco inútiles. Volví a hacer lo que todo el mundo hace", asegura.

Relación con Paula Echevarría

Y en eso está, en construir su nueva vida en la que, también tiene cabida Paula Echevarría con la que mantiene una buena relación, sobre todo, por su hija en común. "Hablo con Paula todos los días y nos vemos mucho. Muchas veces también charlamos con Miguel. Las relaciones tienen que ser maduras y yo les deseo lo mejor a los dos", admite.

De hecho, ha reconocido que estuvo presente en el parto de su ex de una manera casual. "Hablo todos los días con Paula. Justo la llamé por una cosa y me dijo: 'David, ahora no puedo hablar, estoy dando a luz. Llama a mis padres’", recuerda.

Todavía no conoce al pequeño Miguel, el hermano de su hija Daniella, pero está seguro de que lo hará pronto. "Cualquier día, cuando vengan a buscar a mi niña, me traerán al crío para conocerlo. Me apetece mucho conocerlo", asegura.

Lo que no ha explicado es si él se plantea volver a ser padre o no. Sí ha hablado de sus problemas con su ex asesor o de la muerte de Álex Casademunt.