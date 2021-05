Dua Lipa, de Top model a Top ventas

Dua Lipa es un auténtico icono del siglo XXI no sólo en lo referente a la música. Con apenas dos álbumes de estudio en el mercado ha conseguido convertirse en una de las divas del pop más recientes y aclamadas a nivel mundial. Pero además de sus canciones, su imagen también juega un papel fundamental en el éxito de su carrera. Una curiosa situación después de haber intentado ser modelo de joven sin haberlo logrado.

Porque la artista londinense de padres kosovares nacida en 1995 comenzó muy pronto a experimentar sus pasiones: la música y la moda. Youtube fue el escenario en el que mostrar al mundo sus versiones de éxitos de otros artistas. Y el trabajo de modelo le iba a servir para conocer mucha gente que pudiera ayudarla en el camino a la cima. Pero esa ayuda nunca llegó en un mundo en el que parece que siempre hace falta tener una talla menos.

Sin embargo, la británica ha sabido trasladar a su música el glamour, el estilo y el éxito de las pasarelas que le fue negado en su adolescencia. Ahora que está a punto de cumplir 26 años se ha convertido en fuente de inspiración de estilo para millones de jóvenes en todo el mundo.

En numerosas entrevistas para prestigiosas revistas de moda y estilo ha reconocido que los 90 fueron el origen de muchos de sus primeros e icónicos outfits. ¿Cómo olvidar Blow your mind (Mwah) con esas chaquetas con hombreras, esos vaqueros y botas altas, o las siempre imprescindibles chaquetas de cuero?

Los videoclips de Dua Lipa no sólo se han convertido en una manera de promocionar sus nuevas canciones sino en toda una pasarela de moda. Un catálogo de colecciones que en New rules pasaban desde moda para casa con batas y pijamas, a ropa informal con vestidos y faldas cortas y ajustadas o la primavera/verano imprescindible para ir a la piscina o la playa con bikinis, bañadores, tops, pareos y hasta complementos como las imprescindibles gafas de sol.

Versace, Opening Ceremony, Blumarine o Stella Mccartney son algunas de las principales firmas de moda que han colaborado estrechamente con la solista. Pero la moda de esta londinense no es solo de boutique sino que en numerosas ocasiones la hemos visto sobre el escenario ataviada con ropa deportiva. Y es que los tacones y las americanas quedan muy bien pero donde esté la comodidad de un buen chándal y unas zapatillas...

No hay nada malo en ello. Las tendencias en moda también se orientan desde hace años hacia la fusión del estilo y la comodidad. IDGAF O Don't start now son la prueba de ello. Un top ajustado y de diseño combinado con unos vaqueros y ¡boom! outfit para salir de fiesta. ¿Pantalón, americana y camisa? No pasa nada. Ponte unas deportivas y a triunfar en la calle con la pandilla.

Su estilazo y sensualidad conquistaron al mundo de la moda. Ha posado para Vogue, ELLE, i-D, Dazed, Harper's y V Magazine y para el prestigioso fotógrafo Mario Testino. Desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York y ha hecho campañas de cartelería para MAC o Pepe Jeans (vídeo de Physical incluido). No hay prenda que se le resista.

Dua Lipa, para YSL en Madrid en 2019 / Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images

Un roto y un descosido. Elegante e informal. Clásica y moderna. En We're good lo retro nos lleva hasta los años 10 del siglo XX a bordo del Titanic. Vestidos con lentejuelas, faldas con volantes, vestidos si mangas y escotes en v... Una maravilla de pasarela en un videoclip.