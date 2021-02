4 tendencias para conseguir el estilo de Dua Lipa: Dos piezas, Cut-Out’s y más

Dua Lipa tiene un don. A parte del obvio, la exquisita musica que hace, el del buen gusto por la moda. Recién lanzado The Moonlight Edition – Future Nostalgia, que ha conseguido ser en pocos días el álbum de una artista femenina más escuchado en Spotify y el tercero en general, dedicamos un momento a analizar las mejores tendencias que la británica usa un día sí y otro también. Ponte Not My Problem de fondo e inspírate en sus outfits más sonados para llevarlos a tu terreno.

El conjunto de dos piezas

Esta moda lleva muchos años en la industria, pero Dua Lipa la revitaliza con looks de dos piezas que suelen llamar la atención por sus estampados y colores vivos. Si te gusta esta tendencia hazte con ella porque luce muchísimo, es fácil de llevar y te quitas de combinar. La hemos visto llevarlo en el Tiny Desk (Home) Concert para NPR Music y para su última portada en la British Vogue, pero puedes encontrar muchísimos ejemplos más de cómo llevarlo.

El streetwear

La tendencia del streetwear, Dua Lipa la lleva como una diosa. Esta categoría que viene de subculturas del skate, surf y hip-hop se caracteriza por ser cómoda, callejera y para el día a día como explican en Vogue. Ella siempre las acompaña de un buen puñado de joyas llamativas para darle un extra de color y gracias, collares, pendientes y anillos que no falten.

Los Cut-Out's

La tendencia del Cut-Out o, para que nos entendamos, la de las aperturas, es sexy a la par que elegante. La cantante de Physical las lleva sobre todo en vestidos, con los que juega a recalcar su silueta, sobre todo la de sus caderas. Esta moda tiene mucho que ver con las transparencias, con el fetichismo de qué me dejan ver y que tengo prohibido observar. Un claro ejemplo es su outfit en el videoclip de Prisoner junto a Miley Cyrus, el vestido rosa de su reciente portada de The Moonlight Edition y de forma más extravagante la cover de The Rolling Stones que dio tanto que hablar.

Brilli-brilli everywhere

Siempre reluciente, de la forma más literal posible, Dua Lipa lleva lentejuelas, diamantes, tachuelas... todo para hacerla brillar encima del escenario y debajo de él. En el programa de Graham Norton nos sorprendió con una bata-vestido muy plateado, también en su actuación de los American Music Awards de 2020 el vestidito de brillo azul claro y con otra versión diferente de lentejuelas XL, en el videoclip de We’re Good.

Y tú, ¿con cuál de estas tendencias te atreves?