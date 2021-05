5 datos sobre BLACKPINK, la banda de K-Pop que triunfa mundialmente

Que las chicas de BLACKPINK están triunfando por todo el mundo es un hecho. Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé han conquistado a millones de personas con sus canciones. Entre esos millones, incluso, se encuentran algunos de los mayores referentes de la industria de la música actual.

Nadie puede resistirse a hits como Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love o Ice Cream. Y es que quizás sus coreografías y sus letras y ritmos pegadizos hacen más fácil la conquista de las listas de éxitos de todos los rincones. Sin duda, éstas son algunas de las características que han favorecido a los artistas de K-Pop durante los últimos años.

Pero, ¿qué curiosidades debes saber de estas cuatro exitosas artistas? ¡Sigue leyendo para descubrirlas!

¿Quién es la líder de BLACKPINK?

La girlband no tiene líder a diferencia del resto de grupos de K-Pop. Por ejemplo, en el caso de BTS, es el rapero RM. Al parecer, según desvelaron durante su aparición en Knowing Bros, aseguran que todas son buenas en algo y tienen sus respectivos roles. Muchos de sus seguidores han asumido que la líder es Jisoo, pero lo cierto es que ella lo ha negado y ha explicado que solo es la mayor del grupo.

¿Cómo se llaman y cuántos años tienen las integrantes de BLACKPINK?

Son cuatro chicas: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Sus nombres completos son Kim Ji-Soo, Kim Jennie, Roseanne Park y Lalisa Manoban.

En 2021, Jisoo tiene 26 años, Jennie tiene 25 años, Rosé tiene 24 años y Lisa tiene también 24 años.

¿Qué significa el concepto BLACKPINK?

Toda banda de K-Pop elige su nombre con un sentido y no al alzar. En el caso de BLACKPINK, se trata de una contradicción de la percepción que se tienen con el color rosa. Según la wikipedia de los fans, "el rosa es usado en muchos casos para representar lo lindo, pero BLACKPINK quiere decir que lo lindo no lo es todo". No solo son cuatro chicas bellas, sino que también cuentan con un gran talento.

¿Quién escribe las canciones de BLACKPINK?

Un sinfín de profesionales de la industria han pasado por los créditos de los temas de esta exitosa girlband. Hay un compositor que las ha acompañado en todos y cada uno de sus sencillos: Teddy Park. Se trata de un rapero, compositor y productor surcoreano que trabaja para YG Entertainment, la agencia del grupo.

No obstante, también encontramos otras figuras surcoreanas que han colaborado en sus proyectos. Pero la expansión del éxito de BLACKPINK a otros territorios también queda reflejada en los créditos de Ice Cream, su colaboración con Selena Gomez. No solo la propia Selena ha trabajado en su composición, sino también Ariana Grande. ¡Nadie puede resistirse a BLACKPINK!

Nuestras protagonistas también se han animado a escribir algunos de sus temas. En Lovesick Girls, su último sencillo, Jisoo y Jennie decidieron aportar sus toques en la composición. Como curiosidad, David Guetta participó como productor.

¿Qué tipo de música hace BLACKPINK?

Cuando debutaron en 2016, nos deleitaron con los ritmos más puros del pop surcoreano. Melodías imparables y el protagonismo del electropop, dance-pop, EDM, hip hop y pop eran algunos de sus elementos principales. Ahora estas cuatro chicas han decidido expandir estos sonidos por todo el mundo, consiguiendo que artistas internacionales caigan rendidos ante su talento.

¿Cuál es el grupo de K-Pop con más fans? (extra)

Como curiosidad extra, el K-Pop reúne millones y millones de fans alrededor del mundo. Es complicado saber cuál es el artista con más fans alrededor del mundo, pero teniendo en cuenta los seguidores en Instagram, el premio se lo lleva BTS. Cuentan con casi 41 millones de usuarios que siguen sus pasos en esta plataforma, aunque quizás pronto sean superados por las propias BLACKPINK, que reúnen casi 37,5 millones.

Y tú, ¿has escuchado la música de BLACKPINK?