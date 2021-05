Los satélites Starlink de Elon Musk han dejado imágenes espectaculares al verse desde España

Starlink ya está surcando el cielo nocturno y, en España, después de que se produzcan los primeros avistamientos, muchos se han quedado con la boca abierta al no haber reconocido exactamente de qué tipo de fenómeno se trataba lo que estaban viendo.

En la noche de ayer, la nueva tanda de 60 satélites que ha puesto en órbita la compañía Space X del magnate Elon Musk para ofrecer un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo coste, pudo verse desde distintos puntos de nuestro país y, aunque muchos los reconocieron por su peculiar forma de orbitar en línea recta, otros tuvieron dudas sobre lo que estaba pasando.

"Ahora que lo sé pierde la gracia, pero mi compañero y yo hemos flipado mientras nos dejábamos el cuello mirando"; "Acabamos de ver pasar los satélites Starlink y estoy flipando... Acojonan"; "Me alegra descubrir que no se me ha ido la cabeza"; "Pensábamos que eran aliens"; y "Los he visto en directo y parecían un escuadrón preparándose para una batalla espacial o a lo mejor estaban rodando Star Wars", han sido solo algunos de los ejemplos de cómo la gente se ha sorprendido al ver una hilera de puntos brillantes en el cielo moviéndose en línea recta y a la misma velocidad.

Pero pese a la primera impresión, algunos no han querido quedarse simplemente ahí plantados y se han lanzado a intentar captarlos con sus teléfonos móviles para que, quienes no tuvieron la oportunidad de verlos durante la pasada noche, puedan hacerlo ahora.

Acabamos de ver pasar los satélites Starlink y estoy FLIPANDO... Acojonan pic.twitter.com/cQtouypuWH — Opositor Forestal (@marine_forestal) May 6, 2021

¡Gracias por compartirnos todas sus fotos del paso de #Starlink hoy sobre Madrid y el resto de España!



Es un gusto que por el aviso muchos hayan podido verlos, ¡seguiremos avisando de futuros pasos!



📸: @fernando4893, @LvisRiseMK, @Ectrooper, @FlightradarCAT pic.twitter.com/hwBGnanfAz — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) May 6, 2021

Así nos sorprendió anoche el paso de los satélites Starlink de la empresa Space X. Una perfecta alineación que cruzaba el cielo. Hervás (Cáceres)@slaplana_tve pic.twitter.com/Fgay6t8wHk — Javier Lumeras (@javierlumeras) May 7, 2021

Pues acaban de pasar unos #Starlink por encima de casa 😅



🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰🛰



🏡 pic.twitter.com/AQB5gGLlal — Pablo Ayuso ◦ Ayusing® ツ (@Ayusing83) May 6, 2021

Elon Musk no se libra de la polémica

Aunque muchos amantes del cielo nocturno estén deseando cazar una imagen de los nuevos 60 satélites de Starlink —una misión que ya tiene en órbita 1.300 aparatos de este tipo y que pretende llegar hasta los 42.000 en 2027 —, la realidad es que Elon Musk y su compañía no se han librado de la polémica con este proyecto.

Desde que en 2019 se lanzasen los primeros 60 satélites, algunos astrónomos no han dejado de criticar el proyecto del magante asegurando que la gran cantidad de cuerpos que se están lanzando al espacio y el reflejo brillante que estos producen perjudican gravemente a sus observaciones y a su vez ralentizan los descubrimientos científicos.

De hecho, el pasado verano, tal y como recogen desde Xataka, un grupo de astrónomos profesionales y amateurs se reunieron en un el semainario SATCON1 únicamente para tratar de buscar soluciones a este tema. Allí, concluyeron que "no hay lugar para esconderse", y que, aunque Elon Musk y los suyos traten de reducir el brillo de sus satélites, la única solución real a los problemas de observación es que se bajen a la Tierra los que están en órbita y no se lancen más.