Alejandro Sanz publica una foto con Iker Casillas y Rafa Nadal y es de chiste

Cualquiera que siga mínimamente a Alejandro Sanz en redes sabrá de sobra que es muy amigos de los TBT, esas imágenes del recuerdo que se suelen publicar los jueves. Él es un asiduo a esta costumbre y en la de esta semana, estaba muy bien acompañado.

En su círculo de amigos tiene a muchos deportistas, entre ellos, como podemos ver en la imagen, a Iker Casillas y Rafa Nadal. Los ha apoyado públicamente en multitud de ocasiones y ha querido tener un recuerdo sobre ellos.

Por lo que vemos en la imagen, parece ser que quedaron para comer o cenar, de manera informal y en verano, de ahí que lleven los tres, camisetas de manga corta. Comparten muchas cosas además de amistad, por ejemplo, popularidad. De ahí que no haya sido difícil sacar un chiste de esta reunión.

Y en esta ocasión no la hemos visto en twitter, sino que ha sido el propio Alejandro el que ha querido hacer gala, una vez más, de su gran sentido del humor. “Se abre el telón y aparece un tenista, un portero y un cantante. Se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? 🎾⚽🎸”, preguntaba el músico.

Películas de chiste

No han faltado respuestas, una de ellas, de Sara Carbonero que ha vuelto a demostrar lo presente que sigue estando su ex marido en su vida. “Película no sé. La serie podría ser “Aquellos maravillosos años”. ♥️”, sugería ella. No ha sido la única que se ha lanzado.