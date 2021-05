Lara Álvarez apoya la reflexión de Tania Llasera sobre ser padre en pandemia que muchos han aplaudido

Hubo un tiempo en el que Tania Llasera era uno de los rostros habituales en televisión, pero ahora su papel está más presente en las redes sociales donde se ha convertido en una influencer que ha centrado su discurso en el body positive y la maternidad. Y de eso, de ser padres, ha hablado en su última publicación. Más concretamente sobre ser padre en pandemia, que no es fácil.

“Yo quiero enseñar al mundo a mis hijos, pero da miedo. Quiero contar tanto y no debo, x protegerles a ellos. Qué difícil ser padre en pandemia y con la tentación de las redes sociales...”, comenzaba compartiendo Llasera que es madre de un niño y una niña.

“Quieres compartir cosas buenas y amor; y has de editar tu vida para que no aparezcan ELLOS. Minimizar algo tan maxi en tu vida. Que difícil me parece. Ellos serán nativos digitales, pero que no puedan echarnos nada en cara será difícil. Espero hacerlo bien. Firmado: una mamá más”, terminaba escribiendo.

Unas palabras que, sin duda, harán pensar a más de uno y con la que se sentirán identificados otros tantos. Y es que el difícil papel de los padres en una época como la que estamos viviendo ahora, bien merece una pensada.

Lara Álvarez, pese a que no es madre y no ha tenido que verse en esta tesitura, no ha querido dejar de comentar las palabras de su amiga con dos emoticonos muy significativos: “❤️🙏🏽”.

Educación basada en el amor

Tania ha centrado su vida en la crianza de sus hijos y el amor es una de sus máximas en su crianza. Una prueba más era el dibujo que compartía de sus hijos.

“Aquí unos dibujos de nuestra familia al completo, donde Nelly sale en cada dibujo, colgados todos en el cuarto de Pepe y Lucia. Ella es fundamental en mi casa y siempre será parte de ella. Alguien que cuida y ama a tus hijos es parte de tu familia, aunque no sea de sangre”, escribía sobre la mujer que le ayuda en el cuidado de sus hijos y sobre la que ya había hablado en su post.

“Estoy impactada con el 💥 por el post de ayer, siendo sorprendente que alabe la labor de la mujer que me ayuda con las tareas del hogar y la crianza de mis hijos. Me parece de cajón cuidar a los que cuidan. Cuanto más #siropedeamor tengan nuestros hijos al crecer, mejor. Venga de donde venga: porter@s, vecin@s, profesores, o quiosqueros...viva el@amor de barrio y vivan las #trabajadorasdomésticas más respeto a su trabajo y más derechos para ell@s”, reivindicativa.

Está claro que a sus hijos no les falta amor.