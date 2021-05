Adiós a Jackson Avery: 'Anatomía de Grey' se despide de otro de sus veteranos

Anatomía de Grey ha anunciado otra pérdida. Después de que el próximo 20 de mayo de este 2021 se emita el último capítulo de la temporada 17 de la exitosa serie en la cadena ABC, el actor Jesse Williams, que da vida en la ficción al doctor Jackson Avery, desaparecerá para siempre de Anatomía de Grey.

Tras 12 temporadas en la pequeña pantalla, el intérprete ha querido anunciar a través de Deadline que se marcha de la ficción y que, como actor, director "y persona" siempre estará "agradecido por las oportunidades ilimitadas" que le brindaron Shonda Rimes, la ABC, el estudio y los compañeros de reparto con los que ha coincidido durante la docena de temporadas en las que ha trabajado en Anatomía de Grey.

"La xsperiencia y la resistencia nacidas de crear casi 300 horas de televisión líder a nivel mundial ha sido un regalo. Yo he tenido la suerte de aprender mucho de muchos y doy las gracias a nuestros fans, que aportan tanta energía y aprecian nuestros mundos compartidos. Siempre los llevaré conmigo. Estoy inmensamente orgulloso de nuestro trabajo, nuestro impacto y de seguir adelante con tantas herramientas, oportunidades y queridos amigos", ha indicado el actor.

Cómo se irá Jackson Avery

*A partir de aquí, la noticia contiene spoilers para todos aquellos que no hayan visto el último capítulo emitido.

Los guionistas de la serie le han allanado el camino a Williams en los últimos capítulos que se han emitido en Estados Unidos. En el 17x14, Jackson visita a su padre y tiene una conversación sincera con su exnovia y amor de su vida, April.

A esta última le comunica que, después de haber estado muy preocupado los últimos meses por las desigualdades del sistema de salud y el impacto de la pandemia sobre la población negra, ha decidido mudarse a Boston. "No quiero formar parte de un sistema que simpelmente está roto", le llegó a decir el personaje de Williams a su madre en el capítulo 12 de la temporada que todavía está en emisión.

Pero Jackson no quiere irse solo. El doctor le pide a April que se vaya con él y esta, sin responder de forma concreta, no cierra la puerta del todo. April ha roto con su pareja y todavía hay esperanza para su relación con Jackson.

El futuro de Jesse Williams

Aunque Jesse Williams no ha dado más explicaciones sobre el motivo de su salida, no sería de extrañar que el actor quisiese dedicarles más tiempo a sus trabajos detrás de la cámara. Williams ha trabajado anteriormente como productor en obras como Dos completos desconocidos, un corto que consiguió un Premio Óscar este mismo 2021, Random acts of violence y With Draw Arms; y como director en tres episodios de la propia Anatomía de Grey y en otro de la serie Rebel.

Además, el actor acaba de firmar un contrato con Amazon para protagonizar la película Marked Man y tiene pendiente, cuando la pandemia lo permita, debutar en Broadway con Take Me Out de Richar Greenberg, un espectáculo que se suspendió por el coronavirus.

No es la única salida de la temporada

Además del abandono de Jesse Williams, la plantilla de Anatomía de Grey tamibén se ha despedido este 2021 de Andrew DeLuca, el médico al que durante los últimos seis años ha dado vida Giacomo Giannitoni.

En este caso, la serie despidió a DeLuca como ya ha hecho con otros doctores famosos como Derek Shephberd. Los guionistas le dieron muerte dejándole como un héroe que fallece salvando la vida de un extraño.