Bebe Rexha estrena Break my heart myself, el nuevo single de su disco Better mistakes

Bebe Rexha ya tiene su segundo álbum de estudio en la calle. El proyecto BR2 ya está en las principales tiendas y plataformas de streaming desde este 7 de mayo bajo el título de Better mistakes. Un nuevo proyecto musical repleto de colaboraciones del que acaba de estrenar un nuevo adelanto: Break my heart myself.

Esta canción se convierte así en el cuarto single que hemos podido disfrutar de este nuevo disco tras Sacrifice, Baby, I'm jealous y Sacrifice. Sobre este último, la artista comentó que "es una de las canciones más vulnerables de mi nuevo álbum, Better Mistakes. Es tan hermosa como dolorosamente honesta. Admito que me interpongo en mi propio camino cuando las cosas van bien. Sé que no soy la única que sufre el autosabotaje durante los momentos más preciosos de la vida, y esta balada es un reconocimiento de que a veces somos nuestro peor enemigo".

Bebe Rexha se ha rodeado de una amplia lista de colaboradores que incluyen a Doja Cat (en Baby, I'm jealous), Travis Barker (en Break my heart myself), Lil Uzi Vert, Rick Ross, Ty Dolla $ign, Trevor Daniel, Pink Sweat$ y Lunay. El álbum cuenta con Justin Tranter y Jeff Levin como productores ejecutivos.

Este es el listado de canciones de Better Mistakes

Break My Heart Myself (Feat. Travis Barker) Sabotage Trust Fall Better Mistakes Sacrifice My Dear Love (Feat. Ty Dolla $Ign y Trevor Daniel) Die For A Man (Feat. Lil Uzi Vert) Baby, I’m Jealous (Feat. Doja Cat) On The Go (Feat. Pink Sweat$ y Lunay) Death Row Empty Amore (Feat. Rick Ross) Mama

Una manera casi perfecta de poder celebrar que la cantante está a punto de cumplir 10 años desde sus primeros acercamientos a la música de la mano de Fall Out Boy. 10 años de carrera plagados de éxitos musicales con dos discos de estudio como el que acaba de llegar al mercado.

En ese tiempo la cantante ha tenido sus momentos estelares como compartía con todos sus seguidores recientemente en Instagram. Porque no todos los días se puede desayunar cereales con leche sobre una placa que conmemora los 1000 millones de escucha en una de las plataformas de streaming.

Sólo en los últimos meses ha estrenado canciones con Anne-Marie (To be young), con Sia y Ozuna (Del mar) con The Weeknd (In your eyes remix) además de invitar a Nicki Minaj al remix de su hit Say so y a Natti Natasha a latinizar Baby I'm jealous.

Bebe Rexha no ha estado tampoco mal rodeada durante su carrera musical. Además de hacernos disfrutar con sus temas en solitario, la hemos podido disfrutar con J Balvin y David Guetta en Say my name, con Jax Jones en Harder, con Rita Ora, Cardi B y Charli XCX en Girls, The Chainsmokers en Call you mine o con Martin Garrix en In the name of love.