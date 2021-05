Ozuna lanza ‘Tiempo’, el reggaetón perfecto “para bailar pegadito”

Ozuna vuelve con el buen tiempo para colarnos su hit del verano. El puertorriqueño lanza su primer tema en solitario de 2021, Tiempo, con un videoclip de gran producción y colándose en las listas internacionales con datos récord. Una nueva canción que venía anunciando en redes sociales con mensajes de cariño a su familia y a Dios, a los que, según el reggaetonero, hay que dedicarles el tiempo que merece.

“No se olviden que el mejor tiempo invertido es el de la familia”, decía en un vídeo de sus niños jugando en la calle. Mientras que con una galería de retratos suyos escribía en el pie de foto: “Dios es el todo poderoso nuestro divino creador y todavía hay gente que no cree en él. Pues no te preocupes por los que no crean. Levántate y demuestra, estás a tiempo”.

Sin embargo, la letra de este nuevo tema es un canto a “su cubanita”, un canto al amor: “Me puse a dedicarte tiempo/ Tiempo del que yo había perdido/ Amores como el tuyo no lo entiendo/ Estoy solo y ahora eso es un lío”.

Él la define en un comunicado como “un reggaetón romántico perfecto para bailar pegadito, una canción verdaderamente atemporal con la cual muchos podrán sentirse identificados”. El videoclip se caracteriza por el constante cambio de escenarios y vestuarios que gritan el trabajo y el tiempo detrás de este trabajo audiovisual.

Sus seguidores han tenido que esperar hasta mayo para escucharle en solitario este 2021 ya que hasta la fecha solo había sacado colaboraciones: Aquí con Aribeatz y Soolking, Travesuras Remix junto a Nio García, Casper Magico, Myke Towers, Wisin y Yandel, Odisea con Karol G, Whoopty con Anuel AA y Envidioso con Ovi.