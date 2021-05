Alejandro Albalá recibe el apoyo de la audiencia en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Este domingo, en Supervivientes: Conexión Honduras, hubo ceremonia de salvación. El jueves pasado conocimos la nutrida lista que, esta semana, incluía seis nominados y, por tanto, candidatos a la expulsión.

Los cuatro ex encallados, se convirtieron directamente en nominados. Había que sumarle dos. El elegido por el grupo de concursantes de pleno derecho, fue Alejandro Albalá que cuenta con los votos negativos de un trio que se la tiene jurada: Tom Brusse, Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto.

Luego le tocó a Olga Moreno de incluir al último nominado en la isla gracias a su condición de líder de la semana. Su elección fue la italiana, Valerina Marini que no se lo tomó demasiado bien.

Los seis se sentaban en las tronas de la ceremonia de salvación con la esperanza de acabar la semana sin la presión de saberse nominado. Había un hándicap y es que, si el salvado era un encallado, directamente se convertía en concursante de pleno derecho. Pero no sucedió.

Las duchas de barro

Lara Sajen fue la primera en recibir la ducha de barro. “Arggg, qué asco”, decía. “Sería un sueño, para mí, el día de cumpleaños en especial, todos los días son especiales, pero me gustaría estar tranquila, feliz, compartir con la audiencia la felicidad, hay he dicho que si me salvan voy a hacer un striptease”, aseguraba la italiana cuando la preguntaban por su cumpleaños y la posibilidad de ser salvada.

“Para mí sería una felicidad enorme porque las semanas que se está nominado se pasan peor y estar con esa tranquilidad sería un plus y te da más fuerza y uno que está bajo anímicamente un poco, no, anímicamente, no, físicamente, te vienes arriba y pasas una semanita más tranquila”, aseguraba Alejandro Albalá.

Valeria Marini no veía cumplido su sueño y era la siguiente en recibir un baño de barro. Luego les llegaba el turno a Alexia Rivas y Agustín Bravo. La cosa quedaba entre Sylvia Pantoja y Alejandro Albalá. Un problema técnico libraba a la cantante del barro, pero no se convertía en concursante.

El agradecimiento de Albalá

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun, era el más votado para salvarse. "Muchísimas gracias a mi familia y a mis amigos, y a todos los que habéis perdido un minutito en salvarme, siempre agradecido”, aseguraba al saberse salvado.

“Os amo de verdad, con al alma. Agradecido, siempre agradecido. Gracias a vosotros estoy luchando aquí cada día", añadía.

Seguro que a Tom no le ha hecho gracia la decisión de la audiencia. Está claro que cada día hay más distancia entre ambos y menos posibilidades de convertirse en buenos amigos.