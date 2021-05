‘Viva la vida’: Roces entre Emma García y José Antonio Avilés por su postura ante la reacción de Rocío Flores

No hay programa de Mediaset que no tenga un debate sobre lo que está dando de sí Rocío: Contar la verdad para seguir viva. El testimonio de Rocío Carrasco, tras veinte años callada, no ha pasado desapercibido y ha levantado un gran revuelo, además de división en la audiencia.

Y en medio de la guerra abierta entre la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores está su hija, Rocío Flores. No lo tiene fácil y está recibiendo una presión mediática y social con la que no podrían todas las jóvenes de 25 años.

Hay quienes piensan que Rocío Carrasco está haciendo un daño irreparable a su hija recordando su pasado violento y poniéndola a los pies de los caballos. Otros, sin embargo, critican la reacción y comportamiento de la joven que no acaba de dar su brazo a torcer.

Diferencia de opiniones

El caso es que todo el mundo opina y es lo que ha ocurrido en Viva la vida este fin de semana. José Antonio Avilés es de lo que no acaba de estar contento con el comportamiento de la hija. “Hay algo muy importante. Han pasado 20 años, Antonio David ha dado su versión, Rocío ha estado callada hasta ahora, pero la niña también podría haber optado por mantenerse en un segundo plano y no participar en ningún programa", aseguraba el colaborador.

"Y continúa callada", matizaba Emma García que no está muy de acuerdo con la opinión de Avilés. "Vale, pero está sentada en un plató donde se le ponen los vídeos y comenta hasta donde quiere", respondía el colaborador.

Está claro que ambos tenían argumentos para defender su postura. "Avilés, hasta donde yo he visto, si no estoy equivocada, habla de Supervivientes y, en algún momento, decide soltar algo de lo que ha visto", añadía la presentadora.

En medio de ese intercambio de opiniones ha entrado Diego Arrabal que avanzaba que "Rocío Flores va a contestar a su madre" en Mediaset. "Diego, a lo que voy, si eso pasase, como va a pasar, ya le está dando a cualquiera el derecho de cuestionar su actitud. Ella podría haberse quedado en segundo plano", se reafirmaba en sus palabras Avilés.

Y por ahí no ha pasado Emma García que le ha dejado las cosas bien claras a uno de sus colaboradores más polémicos: “Avilés, vamos a ver. Ella hablará y hará lo que le dé la gana. Te digo una cosa, solo faltaría que cuestiones que ella vaya a hablar. Ella es la protagonista de esta historia".

Ortega Cano también habla

María José Aldón también ha hablado del tema y, además, ha visto como su marido, José Ortega Cano entraba en directo por teléfono para explicar cómo está viviendo todo lo que está ocurriendo. Para empezar, ha asegurado que, para mantener su salud a salvo, no está viendo la docuserie, simplemente escucha alguna cosa suelta.

“Yo quería mucho a Rocío Carrasco incluso antes de que fuese mi hijastra, pero todo cambió cuando entró en escena la pareja que tiene actualmente, ahí se hizo una criba de todos los personajes en el que me incluyo yo, familia Mohedano, yo…”, aseguraba sobre el alejamiento de Rocío Carrasco.

Aseguró que él estuvo y está muy enamorado de Rocío Jurado y que ese amor se extendió a toda su familia incluyendo a Rocío Carrasco, a la que aseguró que ya quería desde que era amigo de Pedro Carrasco.

“El único problema que yo he tenido con Rocío Carrasco ha sido a causa del museo de Rocío Jurado. Yo sabía que le hacía mucha ilusión que cuando desapareciera de la vida ella quería que su historia quedara plasmada en ese museo”, aseguraba, “no se abrió por temas económicos", añadió. Y, por cierto, no se cortó a la hora de llamar "caradura" a Avilés.

Está claro que nos queda culebrón para rato.