Rocío Flores genera debate: Unos creen que debería ser despedida y otros critican su linchamiento público

Rocío Carrasco y su docuserie han creado un auténtico terremoto social. El debate sobre la violencia de género y la violencia de hijos a padres, está instalado en la sociedad en estos días. En el último episodio la hija de Rocío Jurado ha contado las agresiones que sufrió por parte de su hija, Rocío Flores y, una vez más, su testimonio ha impactado.

La diferencia es que la joven ya no calla y si al principio era reacia a contestar las palabras de su madre, cada día se ve con más fuerzas para hablar. El jueves por la mañana acudía una vez más a El programa de Ana Rosa donde ha debutado como colaboradora para comentar Supervivientes 2021.

Además de comentar el reality, aprovechó para asegurar que lo que había contado su madre era “su verdad”. Algo que no gustó demasiado a su jefa que le recordó que había “una verdad jurídica”. Flores sigue insistiendo en que no tiene miedo y que no le importaría que se emitiesen los 11 minutos censurados en el relato de su madre.

Esa seguridad ha generado el rechazo de muchos, incluido el de Jorge Javier Vázquez que, por la tarde, aseguraba en Sálvame que su actitud respecto a este tema, estaba cargado de chulería. El presentador ha sido muy duro con Rocío Flores y la reacción que está teniendo ante el testimonio de su madre.

Debate abierto

Lo que está claro es que, si la gente está dividida entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores, lo mismo ocurre con la hija. La gente, sobre todo en redes, ha elegido entre uno de los dos bandos. Los que piden su despido fulminante de la televisión por su comportamiento y los que creen que está sufriendo un linchamiento que no se merece.

Los que piensan que no es un buen ejemplo para tenerla en televisión la critican que no muestre ningún ápice de arrepentimiento por el comportamiento que tuvo con su madre. Un juez la condenó y eso no tiene discusión y el hecho de que no haya aprovechado esta oportunidad para pedir públicamente perdón a su madre, hay algunos que no se lo perdonan.

Lejos de mostrar arrepentimiento, parece que cada relato de su madre le da más fuerzas para mostrarse segura de su versión y defensora de su padre. Y esa postura no gusta a todo el mundo.

También tiene apoyo

Pero no todo el mundo está en contra de Rocío Flores. Todo lo contrario, hay un amplio sector que la considera una víctima, igual que su madre. Creen que está completamente manipulada por su padre y critican la señalización que está haciendo su madre de manera pública.

Este sector que la defiende no entiende que se estén dando tantos detalles sobre un suceso que ocurrió cuando era tan solo una niña y que el testimonio de su madre la está marcando de por vida ante la opinión pública.

Todavía queda mucho por ver y por asimilar de esta historia que nos está haciendo replantearnos muchos comportamientos como sociedad.