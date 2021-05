María Castro emociona con su reflexión sobre la maternidad: "Juro que lo intenté...pero no pudo ser"

Desde que fue mamá, María Castro nunca ha tenido reparos en compartir con sus seguidores su propia realidad de la maternidad. Desde cómo ingeniárselas para entretener a los más pequeños durante la cuarentena, hasta cómo buscarse las mañas para poder dormir con un bebé recién nacido. Y es que, desde que sus dos hijas, Maia y Olivia, llegaron a su vida, la actriz se ha convertido en toda una súper madre.

Pero lejos de quedarse únicamente en la cara más amable de la maternidad, María Castro tampoco ha dudado en mostrar otros aspectos como la realidad del cuerpo postparto, algo a lo que cada vez se unen más celebs, como Sara Sálamo, Elena Tablada o Laura Escanes. Todo con el fin de concienciar sobre los aspectos naturales del cuerpo humano y, a menudo más escondidos.

María Castro reivindica la importancia de la cesárea

En esta ocasión María Castro ha alzado la voz por la visibilidad de una de las formas más frecuentes de traer al mundo a un bebé: la cesárea. Visto desde el punto de vista de una mujer que sabe en su propia piel de lo que habla, la actriz reflexiona sobre los aspectos más personales en torno a cómo ha sido para ella esta experiencia con sus dos hijas: "Salgo de la ducha, observo la evolución de mi cicatriz, y como cada día me estremezco al recordar el DOLOR de la primera vez que me tuve q poner en pie...", comenzaba a narrar la actriz antes de rememorar sus experiencias con la maternidad compartiendo cómo fue el momento de dar a luz a sus hijas.

“La primera cesárea fue programada... creo q agoté a Maia con tanto trabajo durante el embarazo, que se sentó al quinto mes y ahí, cómodamente, espero la orden de salida... Lejos de darme miedo la intervención, me enfrentaba muy impresionada a ella. Mi única misión aquel día era esperar, tratando de mantener la calma, para conocerla. No tenia q empujar, no tenia q respirar, no tenia que hacer nada... solo ESPERAR, junto a José, y visualizar la nueva realidad... que en unos minutos, tras entrar 2 en el quirófano, y conocer al amor de nuestras vidas, saldríamos 3... y 3 para siempre", narraba la intérprete gallega acompañando una imagen en la que muestra sin ningún pudor la cicatriz sobre su vientre.

Sin embargo, ha sido la continuación de su relato, en relación a cómo nació su segunda hija el que ha enternecido a las redes. María Castro ha hablado sobre cómo llegó a comparar la forma de traer a un niño al mundo mediante cesárea con hacerlo mediante parto vaginal, llegando incluso a "castigarse" por tener que recurrir a una cirugía. Algo que aprendió que era exactamente igual de especial que lo que ella llamaba (porque ya prometió no seguir haciéndolo) "parir como las demás".

“La segunda cesárea, no tenía que ser necesariamente tal. Olivia estaba perfectamente colocada en parrilla de salida, y me decían que 'siendo deportista, sana y no siendo la niña demasiado grande' seguramente podría conseguir uno de mis sueños, 'parir como las demás' me decía yo. Pues no pudo ser. Lo intenté, JURO que lo intenté...pero NO pudo ser. O ella no estaba preparada para salir ( fue provocado en semana 39 por cuestiones médicas) o yo no estaba preparada para soltarla...pero tras 5 horas de dilatación, llegaba la noticia: 'no puede ser María... tú cicatriz anterior sufre y corre el riesgo de desgarrarse, y no nos la podemos jugar'."

"Lloré. Y no me avergüenza decirlo, porque estaba convencida de que esta vez podría... pero lloré...poco.. porque soy así, de llorarlo junto y rápido, y porque no había tiempo que malgastar, cuando Olivia estaba a punto de conocerme..." , rememora la actriz, desvelando cuánto sufrió en uno de los momentos más importantes de su vida.

"Resultado final: cesárea exitosa, papá emocionado, mamá feliz y dolorida, hermana mayor expectante y bebé sana y salva! Ya nunca más volveré a usar la expresión “parir como las demás”... porque al final cada parto es único y todos y cada uno de ellos llevan detrás una emocionante historia. Sea como fuere, y elijan la puerta de salida que elijan, seguiremos siendo unas valientes... Porque todas somos las mejores madres del mundo”, concluía el reivindicativo mensaje de María Castro a través de su Instagram.