Quién mató a The Notorious B.I.G y otras controversias sobre la muerte del rapero y su relación con Tupac

La historia del rap no se entiende sin The Notorious B.I.G y la de Biggie no puede contarse sin la música. Y es que el artista estadounidense, pese a haber muerto con solo 24 años, le dedicó toda su vida al hip hop y acabó por marcar, junto a Tupac y otros raperos contemporáneos, un antes y un después en el panorama musical internacional.

Las barras más oscuras las lanzó Notorius B.IG. También conocido como Biggie Smalls o Biggie a secas, Christopher George Latore Wallace nació, creció y dedicó su vida a los suburbios de Nueva York. El rapero, hijo de una profesora de matemáticas negra de Brooklyn, vio como su padre abandonaba el nido cuando este apenas era un niño de dos años y esto luego se trasladó a sus letras.

Biggie empezó a cantar ya en el instituto. Allí conoció a los ahora mundialmente conocidos como Jay-Z y Busta Rhymes, y además, con solo doce años, empezó a traficar con drogas abriendo la puerta de un mundo que, solo doce años después le llevaría hasta la muerte. Pero antes, The Notorius B. I.G dejaría su imprenta en el rap, la música a la que decidiría dedicarle la vida después de salir de un castigo de cárcel que duraría un año y que terminaría en 1989. Entonces, cuando ya estaba también a punto de ser padre, fue cuando Christopher George Wallace se convirtió en The Notorius B.I.G.

Su música caló rápido en el entorno del rap y artistas como Tupac y Dramacydal decidieron contar con él para remixes o colaboraciones. Biggie tenía algo especial y la industria supo verlo rápido. Su voz y sus barras oscuras junto a una agilidad mental inusual en época para rapear, eran capaces de atraer a un público mucho más amplio que al que hasta entonces era capaz de seducir, y esto, se tradujo rápidamente en éxitos discográficos.

The Notorious B.I.G. - Ready to Die (Official Audio)

En 1994 The Notorious B.I.G lanzó Ready To Die, el disco que le catapultó a la fama y le convirtió en el rey del rap de la Costa Este, y, por ende, en el máximo enemigo de los rapero de la Costa Oeste, donde el rey por aquel entonces era Tupac Shakur, también conocido como 2pac.

¿Por qué se pelearon Tupac y Biggie?

The Notorious BIG y Tupac Shakur en el backstage del Club Amazon en julio de 1993. / Al Pereira/Michael Ochs Archives/Getty Images

Tupac y Biggie empezaron sus carreras siendo amigos. De hecho, fue del rapero de Manhattan afincando en Los Ángeles quien le dio una de sus primeras oportunidades al de Brookyn, sin embargo, la influencia de sus equipos de seguridad —formados en mayor o menor medida por miembros de difernetes bandas organizadas— fue lo que provocó la bronca entre ellos.

Una vez encendida la llama, los grandes exponentes del rap de la Costa Este y la Oeste, se encargaron de echar más leña al fuego con gestos como el de lanzar una canción titulada Who Shot Ya? al poco tiempo de que Tupac Shakur sufriese un tiroteo; algo que, por supuesto, hizo Biggie y que 2pac interpretó como una burla.

Poco después Tupac lanzó Hit Em Up, un tema con el que se despachó tan a gusto con The Notorious B.I.G que ha pasado a la historia por ser el diss, o la 'tiraera' o 'beef', como se diría en nuestros tiempos, más famosa hasta el momento. Sin embargo, solo fue la primera de muchas.

The Notorious B.I.G. / Larry Busacca/Getty Images

¿Quién mató a The Notorious B.I.G?

Las muertes de Biggie y de Tupac siempre se han presentado vinculadas. Eran enemigos y muriron baleados con seis meses de diferencia. Primero Tupac, caso por el que se investigó a The Notorious B.I.G, y después Wallace.

"Asesinado a tiros en Los Ángeles el rapero 'gansta' Notorious Big", pudo leerse en un titular del periódico El País publicado el 10 de marzo de 1997, un día después de la defunción de Biggie. Y ya entonces, la prensa tuvo claro que su muerte podría estar relacionada con la de Tupac, pues, según reza el periódico, el crimen reproducía "las características del sufrido por Tupac Shakur" seis meses antes.

A Tupac y a Notorious Big les dispararon en el interior de sus coches. A Tupac en Las Vegas y a Biggie en Los Ángeles. Las balas les llegaron desde otro coche en marcha pero, ni en el caso del rapero de la Costa Este ni en el de la Oeste, hubo detenciones inmediatas.

A Notorious Big le erradicaron en un GMC Suburban verde desde un Chevrolet Impala. El conductor tuvo la sangre fría y paró su vehículo al lado del del rapero, sacó un arma y disparó cuatro tiros que impactaron en el pecho del músico provocándole, minutos después, la muerte en un hospital local.

Entonces empezó una investigación policial a la que se ha señalado, desde distintos ámbitos, de opaca e incluso de manipulada. Según los documentos del FBI a los que tuvo acceso la prensa años después, varios testigos identificaron al asesino como un hombre negro que vestía traje y pajarita, lo que llevó a los agentes hasta un vecino de San Diego al que se llegó a investigar.

Sin embargo, a comienzos de 2005 los agentes del FBI finalizaron sus pesquisas alegando que no había suficientes evidencias como para detener a ningún sospechoso, lo que no hizo más que aumentar la polémica. Pues sobre la propia policía ya pesaban las acusaciones de la familia de Wallace, quienes insistían en que varios agentes corruptos de la Policía de Los Ángeles habían estado implicados en el suceso.

Ese mismo año se dejó de buscar a sospechosos y durante 25 años las muertes de Biggie y Tupac han contribuido a agrandar sus leyendas, haciendo incluso que el disco Life After Death, de The Notorious Big, publicado 16 días después de su muerte, se convirtiese en un verdadero clásico del hip hop internacional. Pero como para la prensa nunca es tarde para resolver un misterio así de grande, en 2021 el New York Post publicó la información aportada por un exagente del FBI que trabajó en el caso y otras fuentes que habían visto documentos judiciales sellados, de los que se desprendía el nombre de un supuesto sospechoso de apretar el gatillo.

Se trataba del sicario Amir Muhammad, quien, según señaló este medio, habría sido pagado por el mánager del sello de Tupac, Suge Knight, y habría contado con la colaboración de agentes de policía corruptos.

Sin embargo, esta información no es oficial, por lo que en el departamento de Policía de Los Ángeles el crimen de The Notorious B.I.G sigue siendo un caso pendiente de resolución, y en los estudios de Hollywood, un tema recurrente para hacer documentales, películas y series.