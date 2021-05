María Pedraza sube la temperatura con un vídeo en la bañera que no ha dudado en comentar Álex González

María Pedraza se ha convertido en una de esas chicas que mueven un dedo y despierta interés. vamos, lo que realmente es una influencer porque cada una de sus imágenes se analizan con lupa. Y la verdad, tampoco es que haya que decir mucho del último vídeo que ha publicado en el que podemos verla emerger de una bañera.

Un reels en blanco y negro con la canción de Dos gardenias de Ángel Canales. Apenas unos segundos de total sensualidad que nos permite verla enjabonada y con la larga melena recién salida del agua. En apenas unas horas ha superado los 50 millones de corazones.

Y sí, está desnuda, pero no, no se ve nada que Instagram pudiera censurar. Y no hace falta, la imaginación es más poderosa que cualquier imagen y ella lo sabe. No hay más que echar un vistazo a su muro para darse cuenta de que sabe cuidar su imagen explotando todos sus encantos.

Y claro uno de sus nuevos mejores amigos no ha dudado en comentar este vídeo. “Black swan”, escribía Álex González. Y sí, María tiene mucho de ese cisne negro que nos recuerda a Natalie Portman en esa película que giraba en torno al ballet, una de las grandes pasiones de la actriz española.

Segunda vez

Lo que está claro es que ambos han forjado una buena relación durante el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy. Ella es una de las protas y él una nueva incorporación. Dará vida a El turco, y ha asegurado que nos va a caer muy bien. Hace unos días María colgaba otro vídeo con mención al actor y la misma banda sonora. ¿Una pista de lo que escucharemos en la serie?

“Ok, I’m a child again. 🙈🪁📹@alexgonzalezact 🤳🏻🙃”, escribía junto a aquel primer vídeo. Está claro que aquí hay una bonita relación que promete dejarnos cosas interesantes en redes.

Deseando estamos ya de que se estrena esa segunda temporada.