María Pedraza siempre tendrá un recuerdo bonito cuando escuche ‘Dancing on muy own’ de Calum Scott

Hay canciones que pasan a formar parte de la banda sonora de nuestras vidas sin elegirlas, simplemente aparecen. En la de María Pedraza está Dancing on muy own de Calum Scott. Es oírla y “resuena en mi cabeza la llamada de @jota_linares hace un año, contándome con ilusión que me elegiría para protagonizar su tercera película”.

Las niñas de cristal llegó a la vida de Pedraza cuando más necesitaba un proyecto de estas características. Le devolvió la ilusión que empezaba a perder y aunó dos de sus grandes pasiones, la interpretación y la danza.

“Hace siete años era bailarina de danza clásica y dicen que todos en esta vida tenemos el destino escrito o quizás yo soy de las creen en eso. Desde ese momento mi rumbo cambió e hizo que de una casualidad acabara enamorándome de lo que hoy es mi profesión, pero sin olvidarme de la persona que me hizo ser la danza. Hay veces que nuestra mente no ve más allá de lo que creemos que es para nosotros, pero la vida es tan dura y tan bonita a la vez que te pone en el lugar que te pertenece”, reflexiona ahora que el rodaje de esta película ha llegado a su fin.

Ahora, cuando escucha esa canción recuerda cómo empezó todo. “Cuando recibí la llamada de Jota, no estaba pasando por uno de los mejores momentos, porque yo no sé contar historias sin sentir pasión y admiración por ellas. Fue un año duro, de no recibir los proyectos que me gustaría, de pensar que toda la suerte estaba de mi mano y que la vida del actor era más sencilla de lo que yo creía. A día de hoy, doy gracias a estos momentos por hacerme ser la persona que soy y por pararme a reflexionar sobre la actriz que quiero ser”, comparte en redes.

Desde que recibió aquella llamada ha pasado un año que ha resultado muy positivo para la actriz. “Ahora mis ojos son un océano, recordando y agradeciendo todo lo bueno que la vida me ha regalado y a las personas que han aparecido en mi vida”, asegura.

Compañeros de vida

En este proyecto ha conocido a grandes personas que ya ha incorporado a su vida. “@paula_ballerina ha sido un impacto emocional y visceral en mí. Ella sabe lo que siento y no hay palabras que describan la relación que tenemos y que se creado en estos cuatro meses”, explica.

Su compañera de reparto, Paula Losada, no ha podido más que devolverle las bonitas palabras: “Te miro y sin palabras te digo GRACIAS ❤️❤️❤️ Eres arte y eres interpretación. La vida estará llena de golpes, pero mi mano siempre la tendrás si la quieres coger. Esto es solo el cierre de una etapa, una aventura tan efímera que ya no recuerdo muy bien cuándo empezó. Te quiero mucho y le doy gracias a la vida, al cine, a @jota_linares y @nanafilms, no solo por crear a dos personajes maravillosos, sino por unir a las personas que hay detrás de cada uno de ellos. Recuerda que siempre, aquí y ahora, hay que vivir hasta quemarse 🔥❤️🩰🥜”.

Y, sobre todo, se siente agradecida por el director y la oportunidad que le ha brindado: “@jota_linares gracias por confiar ciegamente en mí, por hacerme fuerte ante las adversidades y por transformar todo lo que me ha pasado en arte. Y simplemente por haberme dado la oportunidad de cerrar de una forma indescriptible una de las etapas más importantes de mi vida”.

Llega la despedida

Cuatro meses de rodaje que han llegado a su fin, que han supuesto mucho para la actriz que ahora quiere agradecer tanta aportación. “Es una despedida, pero con una sonrisa y con el alma abierta a todo lo que la vida me tenga escrito. Gracias a todas aquellas personas que han vivido en mí y a los/as que han hecho posible este proyecto. Y a ti Irene, por hacer que enamore de verdad de la vida, con su montaña rusa emocional. A mi familia, a todo el equipo de @garaytalentoficial y a @juanjo_almeida que es parte de mi ser y compañero de vida”, termina.

Ahora nos toca esperar para conocer el resultado de este trabajo que ha sido tan importante para ella. “BRAVA! La frase no es mía pero la adoro "take your broken heart (en tu caso knee) and make it into art"... transformar tu rotura en arte. Te quiero preciosa. ❤️”, comentaba Toni Acosta. Marta Hazas, por su parte, compartía unos cuantos corazones rojos.