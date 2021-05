Rafa Mora pide perdón a Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ y ella toma una decisión

El pasado viernes Rafa Mora y Anabel Pantoja protagonizaron una bochornosa discusión en Sálvame. El colaborar le decía a la sobrina de la tonadillera que no tenía dinero, porque de tenerlo, le pagaría un ascensor a su padre. E hizo un gesto haciendo entender que tenía la pata coja. Unas palabras que sacaron de sus casillas a la colaboradora que llegó, incluso, a abandonar el plató después de soltarle unas cuantas lindezas al valenciano.

Este lunes se han vuelto a ver las caras en el programa y la tensión se cortaba en el ambiente. Ella ha asegurado que no volverá a pasar algo así y ha pedido disculpas a la madre de Rafa Mora. Él también ha pedido disculpas, pero con matices. Ha admitido que nunca quiso ofender a nadie por su movilidad reducida.

El programa ha preguntado en redes qué decisión tendría que tomar para que no volviera a ocurrir nada parecido. Las opciones iban desde la expulsión de uno de ellos hasta intentar que no coincidan en el plató. Por poco, pero el porcentaje más alto se ha decantado por la expulsión de Anabel.

El enfrentamiento entre ambos siempre ha estado motivado por Kiko Rivera. Ella es su prima y él su amigo y las informaciones que comparten del hijo de Isabel Pantoja siempre han sido motivo de disputa. A Rafa se le ha acusado de haber vendido a su amigo por dinero y, para demostrar que eso no es así, se ha sometido al polígrafo de Conchita.

Disculpas no aceptadas

Entre pregunta y pregunta ha quedado claro que a Rafa no le gustaría que Anabel Pantoja abandonara el programa para siempre y que la intención del valenciano al hacer un gesto sobre la pata coja de su padre no era la de ofender al hombre sino a su hija.

Algo que ella no ha creído, lo que le ha llevado a poner en duda el polígrafo, conducta que le ha reprochado Carlota Corredera. Ella ha tomado una decisión y ha sido la de no aceptar el perdón de Rafa y ha asegurado que “hay que tener el alma muy negra”. Parece que no hay reconciliación posible entre ambos.

Eso sí, el polígrafo le ha dado la razón y ha dejado claro que él no ha vendido nunca a su amigo Kiko, algo que él esperaba por lo que no había dudado en apostar 10.000 euros que habría pagado en caso de que el polígrafo hubiera certificado que mentía.

Está claro que este enfrentamiento no acaba aquí.