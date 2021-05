Pignoise, la ausencia más lamentada en el regreso de ‘Los hombres de Paco’

Ya hemos podido ver el esperadísimo regreso de Los hombres de Paco. Antena 3 ha emitido este lunes noche el primer episodio de esta nueva temporada diez años después. La nostalgia siempre es un factor positivo y eso ha hecho que el aplauso sea unánime. Había ganas de volver a ver a Lucas y Sara juntos y ya lo hemos podido hacer.

El primer capítulo ha estado cargado de guiños a las primeras temporadas. “Parece que va a llover”, en boca de Michelle Jenner tiene un significado que solo los seguidores de la historia desde su comienzo pueden llegar a entender en toda su plenitud.

Son muchos los que ya están esperando un segundo capítulo y es que las ganas que había de ver este regreso se han hecho notar. El estreno se ha vivido con mucha pasión en redes donde se ha analizado todo con detalle.

Se ha lamentado, incluso, una gran ausencia que los fieles a las series no han podido evitar comentar. Sabíamos que, en esta ocasión, la sintonía iba a tener la voz y el quehacer de Estopa. Los hermanos Muñoz ya habían mostrado la ilusión que les hacía estar en este come back de la serie con El Madero. No habías sorpresas.

No hay mejor forma de comenzar un lunes que con @estopaoficial y #LHDP. 👮🎶 Presentamos el teaser de ‘El Madero’, la nueva canción principal de la serie, con @pacotous, @NietoPepon y @carlos_santos_r. pic.twitter.com/gpcVDi1q4E — Globomedia (@globomedia) April 12, 2021

Pignoise tendencia

Y no es que no haya gustado el tema de los de Cornellá, pero es cierto que muchos han echado de menos a Pignoise y su mítico Nada que perder que pudimos escuchar tantas veces cuando se estrenó la serie.

Como era de esperar, los tuiteros se expresaron al respecto y Pignoise logró convertirse en tendencia durante la emisión del capítulo. Precisamente el grupo, el pasado abril, celebraba los 15 años de su tema.

¡HOY ESTAMOS DE ANIVERSARIO! hace ya 15 AÑAZOS que compartimos este tema juntos.

Gracias a vuestras voces y a vuestra pasión hemos conseguido que este tema llegue a nuestros corazones. ❤️🐷

Metete en nuestro insta y participa 💪🏻😏🐷https://t.co/rhp2XpKbgC pic.twitter.com/bwCM2HJOGP — Pignoise (@Pignoise) April 8, 2021

Ahora, ha vuelto a estar de actualidad y muchos han asegurado que les han entrado unas ganas locas de volver a escucharla. Seguro que anoche, muchos le dieron al play a Nada que perder para revivir viejos tiempos.

Seguiremos pendientes de las tramas de este regreso.