Hande Erçel zanja los rumores sobre la ausencia de Kerem Bürsin en la T2 de ‘Love is in the air’

Love is in the air es una de las series turcas que lograron pasar al prime time de una de las cadenas principales. Y ahí seguimos viendo cómo transcurre la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat que no puede encontrarse con más obstáculos… o sí, que en este tipo de series nunca se sabe hasta dónde puede llegar todo.

El caso es que en Turquía van más avanzados y ya han podido ver el final de la segunda temporada. El equipo necesitaba un descanso después del frenético ritmo de rodaje que han tenido los últimos meses y en ello están.

Antes de empezar a grabar la segunda temporada, que la habrá, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han relajado en Maldivas. Un fan de la serie les pilló en el hall de un hotel y filtró la imagen. Eso llevó a que ellos mismos, pocos después, confirmaran que su relación ha traspasado las pantallas y, de momento, con menos obstáculos que sus personajes.

Rumores de abandono

Pero, aunque estén de parón, no cesan las informaciones sobre ellos que se han convertido en dos de los personajes más perseguidos en Turquía. Los medios locales han empezado a especular sobre una posible ausencia del actor en la segunda temporada de la serie.

¡Atención spoiler! En el último capítulo de la primera temporada, Eda descubrió que Serkan sufre una grave enfermedad. ¿Regresará sola y viuda? ¿O volveremos a ver a Serkan luchando por recuperarse con el amor de su chica?

Los rumores se apoyan en la teoría de que el actor turco estaría a punto de embarcarse en un proyecto que tiene que ver con Netflix internacional. De hecho, incluso se ha llegado a decir que ha abandonado Turquía y se ha mudado a Estados Unidos.

Eso es algo que ha negado la actriz en un encuentro con periodistas en su país. Ha asegurado que Keren sigue viviendo en Turquía. Eso sí, no ha dado más detalles de la serie.

Lo que está claro es que hay ganas de ver la continuación que se espera que empiece a emitirse a mediados de junio. Mientras, en España, seguimos avanzando en la primera temporada.