Hande Erçel y Kerem Bürsin ('Love is in the air') confirman su amor y las cuñadas dan el visto bueno

Ha llegado el momento. Después de subir varias fotografías el uno del otro y lanzarse mensajes muy cariñosos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los actores que dan vida a Eda y Serkan, los protagonistas de la serie turca Love is in the air que está emitiendo Telecinco, han dado un paso más allá y han confirmado su relación subiendo a sus redes sociales fotografías en las que aparecen juntos.

Aunque ya parecía evidente, pues ambos estaban pasando unos días de relax juntos en la isla de Maguhdhuvaa después de haber terminado el rodaje de la ficción que les ha unido, no fue hasta ayer cuando ambos intérpretes decidieron hacer público su amor prácticamente al mismo tiempo cumpliendo así la promesa que le hicieron a la prensa. Pues hace solo unas semanas, al ser pillados juntos en un gimnasio, aseguraron a los periodistas de Turquía que cuando hubiese amor entre ellos, lo harían saber. ¡Y parece que por fin se encendió la chispa!

Kerem Bursin ha optado por hacer su particular anuncio subiendo una foto en la que puede verse a la pareja dando un paseo en una canoa transparente por las cristalinas aguas de Maldivas; y aunque en la imagen se puede ver perfectamente lo felices que están siendo estas vacaciones para ambos, ha querido dejarlo claro acompañándola con un texto: "Enmedio del océano en una canoa solo nosotros dos... perfecto".

Por su parte, la que fue Miss Turquía en 2012 optó por publicar unas instantáneas algo más divertidas. Hande subió a su cuenta de Instagram dos fotografías en las que se puede ver a la pareja disfrutando de los jardines del resort de lujo en el que se alojan acompañada de un texto en el que se puede leer: "Nuestra alegría hace que los aspersores estallen. Perfecto".

"Por fin"

La noticia de que los actores forman ya una pareja feliz no ha sorprendido a sus seguidores ni a sus compañeros de rodaje, quienes ya veían la química que existían entre ellos prácticamente desde que se embarcaron en esta aventura televisiva juntos, y prueba de ello han sido los múltiples comentarios de apoyo que han recibido tras el anuncio.

A los pocos minutos de subir las imágenes a Instagram, la actriz Nelishan Yeldan (Aydan Bolat en la ficción), ha mostrado su emoción por recibir públicamente la noticia con un "Finally" —"Por fin" en español— que la realidad es que nos representa a todos.

Además, Nelishan ha asegurado también que los dos actores podrían incluso "hacer felices a las mariposas, mientras que el actor Bozkurt (Erdem Sangay en Love is in the air) ha querido comentar con usando un término que, según recoge la prensa del corazón, se habría inventado la pareja para explicar la felicidad inmensa que sienten al estar juntos "AMANIM".

Buen rollo con las cuñadas

Aunque por ahora sabemos bastante poco de la relación que une a los dos actores de moda, podemos asegurar que por el momento hay buen rollo con las cuñadas. Tanto la hermana de Hande Erçel, la influencer Gamze Erçel Yildirim, como la de Kerem Bürsin, Melis Bürsin, han querido mostrar su apoyo a la pareja comentando.

La hermana de Kerem se ha limitado a comentar con emojis de fuego, pero la de Hande ha dado un paso más y se ha atrevido a bromear públicamente sobre la frase que el actor ha escogido para su anuncio. "Estábamos aquí solos...", ha indicado en su comentario la influencer, aludiendo probablemente a que ella se encontraba cerca en el momento de la foto, pues según ha publicado en sus redes, ella también parece estar en Maldivas estos días.