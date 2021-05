Natalia Ferviú ha confesado cuáles son las complicaciones a las que se enfrenta poco antes de dar a luz

Natalia Ferviú es una de las que en breve se convertirá en madre primeriza. Está ya en la recta final del embarazo y ha querido unirse a la lista de mujeres que apuestan por una maternidad real. No, estar embarazada no es el mejor estado del mundo y te crea muchas inseguridades. “🐬: la maternidad 🐩: yo”, escribía junto a una foto en la que ella es el perro y la maternidad, el delfín.

En este tramo final se le ha presentado un pequeño inconveniente que es más habitual de lo que podamos pensar. “Pues nada, que el bebé a estas alturas se ha puesto de culete, y por mucho que una intente aceptar que son cosas que pasan, ha aparecido esa vocecilla que hace que te replantees si ‘lo estás haciendo bien’ 🥴. ¡Puaj! Es alucinante cómo pesa eso de ‘mala madre’”, reflexionaba.

Y es que esa culpa está muy presente, sobre todo, en las madres primerizas. Nadie está a salvo y ella acaba de darse cuenta. “Quién me lo iba a decir a mí, tan liberal, tan moderna... Lo reconozco. He caído en la trampa de la culpa. Y lo peor es que cualquier argumento vale, ya sea: ‘esto me ha pasado por andar mucho creyendo que era bueno’, o justo todo lo contrario: ‘igual debería haber hecho más ejercicio’...”, se planteaba.

Aluvión de consejos

Pero no, no hay nada que se pueda hacer. Las cosas pasan y hay que asumirlo. “He tratado de no ser dura conmigo misma, de no juzgarme, pero es tan difícil cuando prácticamente a diario alguien que, conozcas o no, tiene algo que decirte sobre TU maternidad... Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé... Bla bla bla. ¡Basta! 🤯”, añadía sobre el agobio de recibir tantas sugerencias, con cariño, pero demasiadas quizás.

“Afortunadamente, tengo la suerte de poder desahogarme con mi gente — GRACIAS 🤲❤ —, pero he querido compartir esto por aquí, porque a lo largo de este proceso me ha ayudado muchísimo escuchar y leer a otras mujeres que han estado o están pasando por lo mismo que yo. Si es que... la cosa va de empatía 🤝. Besos!!! 💐”, terminaba diciendo.

Esperemos que se le pase todo y pronto tenga a su bebé en brazos. Será entonces cuando se dé cuenta de que su instinto de madre es el que tiene que tomar las riendas.