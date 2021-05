Rocío Flores confiesa, finalmente, lo que siente cuando Olga Moreno habla de su madre en ‘Supervivientes 2021’

Desde que empezó a emitirse Rocío: Contar la verdad para seguir viva, la vida de toda la gente implicada ha sufrido una revolución difícil de gestionar. Hay muchas emociones por medio que están creando mucho sufrimiento tanto en una parte de la familia como en la otra. Y lo peor es que, vivirlo de manera pública no está ayudando nada.

Cada parte tiene su versión y su manera de enfocar la situación y algunos, como Olga Moreno, están viviéndolo desde la distancia. La mujer de Antonio David Flores se marchó a Honduras cuando estaba todo el asunto en un momento muy incipiente. Ni se imagina todo lo que se ha desencadenado después, pero no puede evitar expresar lo que siente ella.

El desahogo de Olga

De vez en cuando, y cada vez con más frecuencia, habla de su familia y de cómo afronta esta difícil situación. “Me siento yo como responsable de que debería de estar allí. Pero bueno esto es para la familia también, si no, no estaría yo aquí… sin trabajo mi marido…Era el momento… Nos lo han puesto muy difícil, hay un divorcio, separación, quince días tú, quince días su padre. Y los cuidas lo máximo posible, que no diga que si yo soy madre…yo soy madre de mi hija, y ella hija de esos dos niños. Cuídalos como oro en paño, que yo cuidaré la mía y ayudaré a cuidarlos", se expresaba en una charla con Sylvia Pantoja.

"Los niños han vivido tanto dolor… y ahora la culpa es de él. Yo me cago en la madre que los parió a todos. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Mi marido se metía en ese cuarto y no se le podía sacar de ese cuarto llorando, por la situación, por lo que han vivido. Yo sé que Rocío está mal. Por eso su hija la llama tantas veces. Pero la gente que la quiere, que esté pendiente de ella y que mire alrededor, y que deje a mi marido en paz que lo único que ha hecho es luchar. Y ojalá, algún día puedan ayudarla y pueda salir de esto, y pueda disfrutar de esos niños, porque son dos niños que se merecen gloria bendita", añadía en una conversación que desprendía mucho dolor.

No ha podido evitar las lágrimas cuando hablaba de su marido: "Me duele tanto, que tenía tanta ilusión trabajando en su trabajo. Me da mucha pena de él. Como nos han tratado a todos, pero no a nosotras, a su familia entera… quien lo conozca…todos mis amigos han flipado. Lo único que ha hecho es luchar, qué fuerte me parece, mírate al lado, coño, mírate al lado…".

Rocío Flores reacciona a sus palabras

En Supervivientes: Tierra de nadie, Rocío Flores ha expresado lo que siente escuchando a Olga hablar así de su familia. "Creo que es una situación complicada para todo el mundo, la primera para mí, al final son sus vivencias, son sus experiencias, es su vida, lleva 20 años formando parte de la mía y a la vista está que cada uno tiene el derecho de decir lo que quiera cuando quiera”, aseguraba.

Ambas hablaron antes de irse al concurso. “Lo único que le dije fue que se olvidase de su vida de fuera, ya, si te soy sincera, no es por el documental, ya es por su propia salud de estar ahí dentro y estar todo el rato con el run run. Entiendo también que es persona y debe de explotar, pero son sus vivencias", explica.

Cuando Olga se marchó a Honduras, sólo había visto dos capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco. No es consciente de todo en lo que ha derivado su testimonio. Ella le recomendó que no viera el capítulo en el que hablaba del embarazo de su hermano David y asegura que seguro que no puede imaginarse al extremo al que han llegado las cosas.

“Si me está costando a mí que estoy aquí y tengo toda la información, no me imagino ella, después de tanto tiempo incomunicada, ver todo lo que se está diciendo y lo que se está hablando. Lo único que espero, de verdad, por su propia salud, es que deje a la familia aparte de todo estoy y que disfrute de la experiencia”, admitía sobre el momento en el que Olga vuelva y sea consciente de lo que ha sucedido.

Carlos Sobera ha querido preguntarle si ella comparte la idea de Olga de que la gente que tiene que cuidar a su madre la que tiene que cuidarla. “¿Sabes qué pasa? Que no te voy a contestar esa pregunta porque sería entrar a comentar el documental. Y, sinceramente, como no me encuentro con ganas, ni con fuerzas, ni me apetece, prefiero no contestarlo. Pero lo que sí te puedo decir, y lo he dicho siempre y es una verdad como una catedral, como ella ha dicho ahí yo he llamado un montón de veces, se me ha negado por activa y por pasiva, se me seguirá negando porque mis propias vivencias se me van a seguir negando… pero es su vida también”, confesaba.

No le viene bien que hable de ella

En cuanto a su opinión sobre el hecho de que Olga esté hablando de ella y de la relación que tiene con su madre, lo ha dejado claro: “Si te soy sincera, ya no creo que sea tanto el hecho de que ella comente sobre la relación que yo pueda tener. Personalmente, mi opinión a día de hoy, con lo que yo estoy viviendo, a mí, no me hace bien. No por el hecho de que esté en Supervivientes y hable, que al final cada uno tiene derecho a decir lo que quiera, yo opté por otra situación completamente diferente. Pero ahora mismo, por la situación en la que yo me encuentro yo te digo que no, no es que no me guste, lo entiendo, ella habla bajo sus experiencias, bajo el sufrimiento que ha vivido con nosotros, bajo el dolor que hemos podido vivir nosotros, no me hace bien, ni a mí, ni a mi familia le hace bien verla como ahora la estoy viendo".

Está claro que es complicado lidiar con una situación familiar tan complicada.