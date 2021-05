Paz Padilla tiene claro qué debería pasar con Anabel Pantoja y Rafa Mora en ‘Sálvame’ tras su pelea

El pasado viernes, 7 de mayo, Sálvame vivió uno de los momentos más tensos de sus once años. Anabel Pantoja y Rafa Mora protagonizaron una fuerte discusión provocada por un comentario. Y es que el valenciano tocó donde más le duele a la sobrina de Isabel Pantoja: mencionó a su familia.

La pelea verbal fue a más y al final terminaron abandonando el plató ambos colaboradores. Esta semana, tras el comportamiento de ambos, la dirección de Sálvame (que les gusta mucho estirar un enfrentamiento) ha decidido poner el futuro en el programa de Anabel y Rafa en manos de la audiencia. ¿Y qué han decidido? Que Rafa sea quien abandone el espacio de Telecinco.

A la espera de que la dirección tome una decisión definitiva este viernes, ambos colaboradores siguen participando. Eso sí, sin coincidir en plató.

El regreso de Paz Padilla

Este miércoles, cinco días después del tenso episodio, Paz Padilla ha vuelto al programa. La humorista se encontraba presentando el programa cuando Rafa y Anabel empezaron a discutir. Ella fue la encargada de separarles, poniéndose en medio, intentado que ambos se relajasen.

Ahora, Paz ha hablado sobre cómo vivió ese momento. Y no, no fue nada agradable para ella. “Llevo once años en Sálvame y nunca había salido con tanta angustia que, además, me duró varios días. Estoy en un momento de tranquilidad, un momento zen y esto me hace daño”, ha explicado Paz.

“Llevamos mucho tiempo en este programa y ya tenemos que saber comportarnos, tenemos una responsabilidad", ha continuado expliando. Además, Paz tiene claro lo que debería hacer la dirección del programa para que no vuelva a pasar nada parecido: "Lo del viernes fue una falta de respeto y espero que la cúpula tome una decisión ejemplarizante"

La presentadora ha dicho que no daba a crédito a lo que pasó aquella tarde: “No solo se hizo daño a los compañeros, sino también a todos los que estábamos alrededor”.

Tendremos que esperar hasta finales de semana para conocer qué ocurre finalmente con estos dos colaboradores.