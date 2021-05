Ana Obregón estalla un día antes del aniversario de la muerte de su hijo

Este jueves, 15 de mayo, se cumple un año de la muerte de Aless Lequio a los 27 años. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio falleció el pasado 2020 debido a un cáncer. Desde ese momento, Ana ha aparecido en muy pocas ocasiones ante los medios por trabajo. Por desgracia, lleva un año siendo perseguida por los paparazzi.

Cansada de no tener paz en estos duros momentos, la famosa presentadora ha estallado y ha pedido, a través de una publicación en Instagram, que le dejen tranquila cuando visite la tumba de su hijo.

Con una foto de la sesión que protagonizó para la portada de Vanity Fair España, donde aparece de espaldas con un precioso vestido blanco y el pelo al viento, Ana comienza agradeciendo a todas aquellas personas que le han mostrado su cariño durante el último año. “Hoy solamente tengo fuerzas para agradeceros de corazón a todos el cariño y amor que me habéis demostrado a lo largo de este año de duelo por mi hijo”, ha escrito la estrella.

Pero no tiene las mismas palabras de agradecimiento para aquellas personas que le han estado persiguiendo durante los últimos meses, en busca de una imagen de la artista derrumbada: “Los Paparazzi que me han acosado durante un año, cada día, cuando voy a ver a mi hijo al cementerio que es la única salida que he hecho de casa en mi retiro de un año”.

Va a tomar medidas en el asunto

Ana ha asegurado que lleva un año guardando silencio, pero que ya no puede más: “Solamente quiero estar con mi hijo en paz. Mi mayor repulsa a las revistas que se lucran con el dolor de una madre”.

Además, Ana advierte que a partir de ahora denunciará “a cualquier medio de comunicación que publique imágenes mías visitando a mi hijo”.