Ana Obregón desvela por qué le han ayudado series como ‘Gambito de Dama’

Ana Obregón ha vivido un año horrible. La famosa actriz perdió a su hijo Álex Lequio a los 27 años en mayo de 2020 por culpa del cáncer. Desde ese momento, Ana ha querido concienciar a sus seguidores y seguidoras sobre la importancia de la investigación contra esta enfermedad en redes sociales.

La celeb ha compartido durante estos meses sus reflexiones, hablando sobre lo duro que es la pérdida de un hijo y emocionando a miles de personas con sus palabras. De hecho, la actriz mandó un precioso mensaje de esperanza en Nochevieja cuando presentó las Campanadas.

Ahora, la estrella española se ha convertido en la nueva protagonista de la portada de Vanity Fair. Ana aparece increíble con un vestido de color blanco en mitad de la naturaleza. No es extraño que la revista haya escogido a la presentadora para este número que está orientado a la esperanza.

Desde el duro golpe, Ana ha acudido a citas contadas con los medios. De este modo, Ana ahora acude a la revista de moda para hablar sobre cómo está luchando para recuperar el ánimo y mandando un mensaje esperanzador.

“Me morí el día que se fue mi hijo. Pero sé que voy a renacer”, se puede leer en la portada del citado medio. Ana también ha hablado sobre cómo está consiguiendo, poco a poco, volver a vivir: “Ni pastillas, ni psicólogos. El ejemplo de luchar por uno mismo me lo ha enseñado mi hijo. Voy a salir de esto sola. Sé que lo voy a conseguir”.

La actriz también ha contado lo mucho que le ha ayudado las ficciones durante este tiempo: “Me pongo series para anestesiar el cerebro. Las he visto todas. No ves que no duermo. Me gusta mucho Gambito de Dama”

Su relación con Jeffrey Epstein

Ana también ha hablado sobre su relación con Jeffrey Epstein, el productor estadounidense que está actualmente encarcelado por su condena de tráfico de menores en las altas esferas.

Ana ha hablado sobre que hubo un tiempo en el que se relacionaba con él: Éramos íntimos. En Nueva York me llevaba para allá y para acá. Cuando vi las noticias no me lo podía creer”.

Un día de alegría

Este mismo lunes, 19 de abril, Ana ha vivido un día de alegría y esperanza en casa. Tras varias semanas en el Hospital por coronavirus, su madre ha vuelto a casa. “Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza”, ha escrito Ana junto a un precioso vídeo donde aparecen sus padres dándose un beso.

“Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona) , sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú”, ha continuado escribiendo.