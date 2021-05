OnlyFans desde dentro: la modelo Judit Benavente cuenta su experiencia en la red social para adultos

Para muchos usuarios de internet, Onlyfans sigue siendo una red social totalmente desconocida. Este portal, pensado únicamente para el público adulto, se ha ido popularizando en el último año y en él ya se pueden encontrar a usuarios internacionalmente famosos como la rapera neoyorquina Cardi B y el cantante Aaron Carter, a personalidades del mundo de la farándula española como Mari Cielo Pajares o Álex Bueno, e incluso, después de aceptar las insistentes peticiones de sus fans, a la cantante Mala Rodríguez.

Sin embargo, pese a que cada vez hay más caras conocidas en esta red, gran parte del público sigue teniendo dudas sobre su funcionamiento. ¿Y quién mejor para explicarlo que una de sus usuarias más conocidas de nuestro país?

Desde LOS40.com hemos querido recoger las declaraciones que la modelo catalana y creadora de contenido en Onlyfans Judit Benavente y algunos de sus suscriptores han hecho al medio Código Nuevo, para aclarar las dudas que surgen alrededor de este portal y su contenido. Aquí van las conclusiones:

Judit Benavente explica que ella llegó a Onlyfans desde Instagram. "Dada la gran cantidad de gente que me quería hablar, conocerme o ver más contenidos, decidí crear mi perfil en OnlyFans. Así puedo tener un trato más cercano y exclusivo con mis seguidores llegando incluso a escribirnos a diario", explica la creadora de contenido. Allí, les cobra cinco euros al mes por ver su contenido y además, acepta generosas propinas.

Pero además de acceder pagar por sus vídeos y chatear con ella, Judit ha explicado que sus seguidores más fieles le han hecho ofertas para comprar sus zapatos, su lencería usada e incluso, su saliva, algo, que según ha querido aclarar, no ha hecho.

Benavente asegura que la clave del éxito en esta red social está en tener una gran masa de personas que te deseen conocer. OnlyFans le ofrece la posibilidad de compartir con sus seguidores fotos y videos sensuales y eróticos, pero sobre todo, exclusivos. "Además, tiene la opción de chat, donde a pesar de tener mucho trabajo, intento conectarme a diario para contestar todos y cada uno de los mensajes que me envían", añade la influencer.

Sin censura y con propinas

Según relata uno de los 3.000 suscriptores del canal de OnlyFans de Judit Benavente, la clave del éxito de esta red social está en que a través de este portal él y el resto de seguidores de la modelo pueden ver cualquier cosa que esta suba, sin censuras.

A sus 39 años él asegura que se gasta unos 20 euros al mes accediendo a los contenidos exclusivos de la catalana. Es decir, paga sus cinco euros mensuales y le deja otros quince en concepto de distintas propinas. "No se puede comparar con el porno. Lo que ofrece tiene mucha calidad, no son cosas guarras y ya", explica este mismo suscriptor al medio que le entrevista. Para este hombre, la finalidad última de chatear y ver vídeos y fotos de Benavente es el autoplacer. Sin embargo, asegura que no es su única motivación.

Por su parte, otro suscriptor que ha accedido a ser entrevistado por la prensa ocultando su identidad, ha desvelado que él, con 27 años y pareja, ha llegado a gastarse hasta 500 euros en concepto de regalos y propinas para Judit. “La aportación es que Judit sabe desprender ese erotismo y sensualidad, cosa que en el porno es inexistente. Llevo años siguiéndola y no es una simple chica que sube fotos a Instagram”, ha revelado a Código Nuevo. Para él, la influencer no es una distracción, aunque tampoco se atreve a calificar lo que siente por ella como amor. "Se ve a leguas su carisma y eso es lo que más me atrae", añade como explicación última a por qué la sigue e invierte dinero en pagar su suscripción y, además, darle propinas.