Como cada miércoles desde hace varias semanas, hemos vuelto a encontrarnos con un nuevo capítulo del duro testimonio de Rocío Carrasco que, poco a poco, nos va contando el infierno que ha vivido a lo largo de estos últimos 20 años en los que ha permanecido callada sin compartir su versión de la historia.

Pero una vez que ha empezado a hablar ya no hay vuelta atrás y cada semana vamos conociendo nuevos episodios. En esta ocasión, el gran protagonista ha sido su hijo, David Flores. Ha relatado lo que pasó el día de su ingreso y ha explicado la enfermedad que sufre.

Pero no han sido esas imágenes las que han hecho llorar a Carlota Corredera y Alba Carrillo. La presentadora del formato y la gran amiga de Rocío han confirmado que ellas estuvieron en la boda de Rocío con Fidel Albiac hace casi cinco años.

Y cuando el programa se ha centrado en aquel día y ha comenzado con un vídeo con las imágenes del momento tan feliz que vivió la protagonista, ellas no han podido evitar emocionarse. Una polémica boda por la ausencia de sus hijos en un día tan especial. “Estar deprimido no es estar llorando todo el día”, acababa escrito en ese vídeo tan emotivo de un momento de gran felicidad para Rocío pese a todo.

La emoción de sus amigas

"Ojalá el futuro le depare a Rocío Carrasco más momentos de felicidad como, el que, sin duda, fue el día de su boda con Fidel", deseaba Corredera, “ha sido muy emocionante ese vídeo".

No ha sido la única que se ha emocionado. "Me hace inmensamente feliz verla feliz a ella y a Fidel porque yo quiero también darle un lugar a Fidel que ha sido su gran apoyo, su cama de rosas", aseguraba Alba Carrillo que siempre ha defendido al marido de la hija de Rocío Jurado.

Afirma que peses a quien le pese "son una pareja enamorada y los que estuvimos allí pudimos verlo. ¿Qué acto de amor hay más grande que haber estado en este camino tan difícil para ella a su lado sin pedir nada a cambio?".

“No éramos consciente, por lo menos yo no lo era, y estas imágenes que nos han cedido Fidel y Rocío ahora tienen ahora una dimensión que no tenían ese 7 de septiembre de 2016 cuando no sabía lo que sé ahora”, admitía Corredera.

No era más que el comienzo, la previa del episodio 10 y la historia de Rocío y el momento en el que perdió a su hijo David.