Camila Cabello no tendrá el estreno de cuento que esperaba para La Cenicienta

El debut en el cine de Camila Cabello no llegará a los cines. Y no es que su participación en Cinderella se haya caído a última hora sino que la distribuidora de la película live-action que adapta el clásico de La Cenicienta pasará directamente a Amazon Prime Video sin ser estrenada en las salas.

Hay que recordar que el rodaje de La Cenicienta tuvo que ser pospuesto por culpa de la pandemia y que en 2020, Sony Pictures finalizó el mismo sin saber si finalmente podría hacer un estreno al uso. Finalmente, tras el acuerdo de la mayor con la plataforma de streaming para albergar sus películas, el estreno de cuento se ha ido al traste.

Camila Cabello se meterá en la piel de Cenicienta en una adaptación muy diferente a lo que podríamos esperar de Disney ya que contará con canciones pop y algunos de los rostros más conocidos de Broadway como el actor Billy Porter en el papel de hada madrina, Nicholas Galitzine como el príncipe o de Idina Menzel como la madrastra.

En las escasas imágenes que han trascendido del largometraje, se puede ver a la cubana cantando mientras cose en una pequeña habitación. La joven aparece luciendo un vestido blanco encorsetado y una larga trenza como peinado. Una experiencia especialmente enriquecedora para la cantante que ha pausado su carrera musical para este musical.

"Disfrutando el tiempo que me queda grabando con Cinders, [Camila Cabello] y su NO malvada madrastra, [Idina Menzel] (no hay villanos en esta película)" explicó en su día la cantante y actriz. Ahora solo queda esperar a finales de 2021 para poder disfrutar del resultado.