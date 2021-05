Stevie Wonder: 71 canciones para celebrar sus 71 años

Stevie Wonder es una de las voces más importantes de la industria musical. Su influencia en la música es innegable y cientos de artistas han sido inspirados por sus melodías. ¡Y no nos extraña! El estadounidense tiene un auténtico don a la hora de componer.

Este 2021, el cantante cumple 71 primaveras y, por supuesto, en LOS40 Classic hemos querido hacerle un pequeño homenaje a su figura a través de una increíble playlist. Entre las canciones que podéis escuchar en ella se encuentran verdaderos hits que marcaron su trayectoria en los 70 y 80 y que lo llevaron a ser la leyenda que es a día de hoy. Pero también podemos escuchar algunas de las colaboraciones más míticas de Stevie: desde aquel tema que se marcó con Paul McCartney hasta su canción con Michael Jackson, pasando por el single que lanzó con Julio Iglesias.

Además, esta playlist también cuenta con aquellas canciones que han sido escritas o inspiradas por él. De este modo, Eric Clapton o George Michael también aparecen en la lista. Recuerda que puedes escuchar esta playlist en la app de LOS40, ¡solo tienes que acceder a la sección Música!

Stevie Wonder, una leyenda viva

Nacido en 1950, Stevie Wonder es toda una leyenda de la música. El cantautor, ciego de nacimiento, fue calificado como un niño prodigio en el ámbito musical. De hecho, puede presumir de haber vendido más de 100 millones de discos. ¡Una auténtica locura!

También tiene varios Grammy en su casa. Tres de ellos a mejor álbum del año. Y es que consiguió algo insólito en la historia de los premios: hacerlo con tres discos consecutivos. Innervisions, Fulfillingness’s First Finale y Songs in the Key of Life.

Sin duda, Stevie es todo un genio. Solo podemos desearle un muy feliz cumpleaños desde LOS40 Classic.