Kerem Bürsin se pronuncia, por fin, sobre su relación con Hande Erçel, su compañera en ‘Love is in the air’

Love is in the air nos está permitiendo seguir, episodio a episodio, la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Ella le odiaba, pero tras cruzarse sus caminos, sus sentimientos empezaron a cambiar. Y aunque su amor es tan profundo que nadie puede ponerlo en duda, lo cierto es que a la pareja se les multiplican los obstáculos que les hacen vivir su relación como si fuera una montaña rusa con subidas y bajadas constantes.

Una intensidad que hace suspirar a más de uno. Aunque si alguien se queda con ganas de más y la historia de la serie le sabe a poco, está de suerte porque ahora podemos vivir otra historia paralela, la del amor real entre los dos actores que, tras meses de rumores, por fin, han confirmado su noviazgo.

Sin duda, no podrán olvidar fácilmente esta serie que les ha dado tanto. Por un lado, el éxito profesional. Desde su estreno no han dejado de cosechar buenas cifras de acogida. Y, por otro lado, siempre recordarán que fue la serie en la que se dieron una oportunidad como pareja.

Un fan les hizo una foto durante sus vacaciones en Maldivas y ellos, que no habían entrado a confirmar ni desmentir rumores durante los últimos meses, por fin hicieron pública su relación y publicaron fotos de esos momentos tan idílicos en ese paraíso.

Primeras palabras tras confirmar su relación

Pero ha tocado volver al rodaje, que tienen que comenzar a grabar la segunda temporada de la serie. Y ahí es donde Kerem Bürsin ha hablado con los periodistas que estaban esperándole. No hay que olvidar que esta pareja ha despertado un revuelo mediático importante en su país.

"Nunca lo escondimos”, ha asegurado sobre su relación. “El amor no empezó en las Maldivas y está yendo bien", ha añadido para dejar claro que no puede hablarse de crisis en esta pareja.

"Lo más importante es que éramos dos amigos que nos llevamos bien desde el principio y luego algo mejoró. Algunas cosas son especiales, claro, pero no puedo explicar mucho", explicaba manteniendo la discreción que le caracteriza.

Su chica, Hande Erçel, también se había pronunciado unos días antes. "Todo es muy hermoso", dijo sobre su relación sin dar más detalles. Está claro que el amor triunfa tanto delante como detrás de las cámaras.