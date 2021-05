Taylor Swift y Arya Stark de ‘Juego de Tronos’ protagonizan un momentazo en los Premios BRITs

Lo que vivieron los seguidores de la música anglosajona el pasado 11 de mayo fue un auténtico espectáculo. Dua Lipa, Taylor Swift, y otras muchas referentes de la música actual, se convirtieron en las protagonistas de una noche llena de emociones en los Premios BRITs.

Precisamente fue Swift la que, junto a una de las protagonistas de Juego de Tronos, nos regalaron un momento icónico. Ella es Maisie Williams, que interpreta a Arya Stark en esta exitosa serie de televisión.

Todo ocurrió cuando la cantante subió al escenario para recoger su Global Icon Award. La encargada de pronunciar su nombre fue Maisie, y cuando ambas coincidieron en la tarima, comenzaron a hablarse emocionadas en la distancia. Este momento fue capturado por las cámaras, y la imagen ha revolucionado a los fans de ambas artistas. ¡No hay duda de que admiran sus respectivos talentos!

Taylor Swift y Maisie Williams fangirleando la una con la otra en los #BRITs 🥺 pic.twitter.com/Z4biQotl8C — Taylor Swift Uruguay 🇺🇾 (@TaylorSwiftUy) May 11, 2021

Pero eso no fue todo. Posteriormente, cuando Taylor se dirigió al photocall para posar junto a su estatuilla, la acompañó la actriz. Y es que echando un vistazo a la imagen, no nos queda tan claro quién está más emocionada de las dos.

Más tarde, en la afterparty del evento, también coincidieron. Y no solo eso, sino que se fotografiaron y lo compartieron con todos sus fans. En el caso de la actriz, incluso, añadió uno de los versos de los temas más célebres de Taylor a la descripción de su publicación: "look what you made me do".

Taylor Swift fue una de las protagonistas de la noche de los Premios BRITs de 2021. Hizo historia tras recibir el premio que le entregó Maisie, pues se ha convertido en la primera mujer en conseguirlo. ¡La emoción era más que evidente!

Pero estos galardones también nos regalaron otros muchos momentazos, como fue la actuación de Dua Lipa, la entrega del premio a Little Mix, y mucho más. Y a ti, ¿qué te pareció la gala?