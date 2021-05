Mario Casas desvela cuál es la canción, con “un aire a Rosalía”, que no puede dejar de cantar

Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Puede que no siempre sea cierto, pero conocer los gustos musicales de alguien sí es cierto que te ayuda a definirlo. Mario Casas, que acaba de estrenar El Inocente, en Netflix, ha hablado de música con la plataforma.

Asegura que juega un papel importantísimo en su vida y aunque ha demostrado que lo de cantar no es lo que mejor se le da, hacer playlist es uno de sus hábitos diarios.

Canción de la infancia

Todos tenemos ciertas canciones que nos llevan, irremediablemente, a nuestros primeros años de vida. Temas que escuchábamos en casa y que nos recuerdan a los nuestros. Casas reconoce que la que a él le lleva a esos tiempos es La de la mochila azul de Pedrito Fernández.

No ha dudado en arrancarse a cantarla un poco. “Me emociono y todo, me la cantaban siempre mis padres. Es una ranchera, lo que pasa que no me ha salido muy bien, pero es una ranchera”, explica.

“Además, hay una anécdota, que fue increíble en No matarás, cuando yo llegaba a la casa, me rompía a llorar y pusieron unos altavoces y el coach con el que trabajo y el director, en esos altavoces, cuando yo entro, empieza a sonar… mis padres, un audio, cantando esta ranchera y me vine abajo. Lo que está en la peli es eso, porque estoy escuchando, de repente, la voz de ellos mientras cantan”, relata.

Canción con tus hermanos

En esa playlist familiar que le recuerda a su infancia y a su familia, ha querido recordar otra que le lleva a sus hermanos. “Cantábamos mucho, porque veíamos siempre, Bola del dragón, Dragon Ball, en catalán. No me acuerdo, pero siempre la cantábamos”, recuerda.

Y podemos imaginarle junto a Óscar, Christian y Sheila cantando esa canción que ha marcado a toda una generación.

Canción que no puedes dejar de cantar

Pero no todo es mirar el pasado, que la música está muy presente en su día a día. “La canción que no puedo dejar de cantar ahora, se llama Luz, creo, o La luz, y es de María José Llergo. Temazo. Tiene un aire a Rosalía”, desvelaba.

Y no, en esta ocasión no se ha lanzado a cantar como le ha pasado con La de la mochila azul. “Flamenco, imagínate. Si ya te he contado al principio, esto es ya ‘high level’”, aseguraba.

Primer concierto

Una de las experiencias que marca a cualquiera es la de los conciertos, tanto como artista como espectador. Y en cuanto a eso, tiene una confesión que hacer.

“Te tengo que decir una cosa, mi primer concierto… yo es que tengo como agorafobia, creo, no está diagnosticada del todo, pero creo que sí la tengo. Nunca he ido a conciertos, nunca hasta… creo que la primera vez que fui, fue a un Mad Cool”, admitía.

Pero claro, fue empezar y ya no parar. “Fue un descubrimiento para mí. De repente, ya, empecé a ir a más. He ido a ver a Rosalía, a Primavera Sound, James Blake, J Balvin…y muchos otros. Pero hasta los veintipico fui incapaz de ir a un concierto”, afirma.

Banda sonora favorita

Para alguien que viene del cine, es difícil no pensar en la música que suena en películas o series. “Mi banda sonora favorita es de una serie que se llama Leftovers, creo que es Max Ritcher, el compositor, si no estoy metiendo la pata y es… la tengo siempre puesta y me gusta mucho escribir y cuando escribo me la pongo para componer personajes también. Es una banda sonora espectacular”, asegura.

Canción de peli o serie tuya

Pero si hablamos de su trayectoria como actor y las producciones en las que ha participado, hay una canción clave. “Dorian, La tormenta de arena, que sonaba en A tres metros sobre el cielo, es una canción que se me ha quedado para siempre en el recuerdo y es la canción que me quedo y sigo escuchando”, confiesa.

Última canción que has escuchado

Está claro que la música va a seguir un papel importante en su vida. Cada día está presente, y por eso no le ha costado decir cuál ha sido la última canción que ha escuchado, aunque ha tenido que consultar en el móvil.

“Voy a ser sincero, Red red wine, de UB40. Es la canción que venía escuchando esta mañana antes de llegar aquí. Siempre llevo música, siempre. En mi vida, constantemente, en mi casa siempre llevo, en el gimnasio, en el trabajo que hago, siempre me hago listas, playlist. Lo he hecho en El Inocente, con Uri también, los dos juntos. Todos los personajes que hago siempre tienen una musicalidad y siempre están compuestos por una playlist. Trabajar con música antes de empezar una escena te coloca en un lugar, emocionalmente, en un lugar muy potente para mí, se coloca en un recuerdo que al final siempre me acompaña”, explica.

Y eso nos gusta.