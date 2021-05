Los chicos de BTS hablan de la xenofobia, el amor, el servicio militar obligatorio y el futuro del grupo

BTS es una de esas bandas que pasarán a la historia por y para siempre. Los números hablan por sí solos, y si algo han demostrado a lo largo de su trayectoria es que batir récords y ocupar puestos altos de las listas de éxitos es su práctica más común.

V, Jimin, Jin, RM, Jungkook, J-Hope y Suga han demostrado que la música, al fin, no entiende de barreras de idiomas ni territorios. La música es universal, y cualquiera que la sienta y consiga expresarse a través de ella puede compartirla con el resto del mundo. Eso sí, aún queda un largo camino por recorrer para conseguir difuminar por completo las discriminaciones y diferencias.

Eso es de lo que han hablado los surcoreanos en su entrevista con Rolling Stone. De hecho, han vuelto a demostrar que la palabra "éxito" va de su lado tras convertirse en los protagonistas de la portada de la edición de junio de dicha revista. Pero vayamos al grano.

"Nuestra manera de pensar es que todo lo que hacemos, y nuestra propia existencia, está contribuyendo a la esperanza de dejar atrás la xenofobia, estas cosas negativas detrás. Es nuestra esperanza, también, que la gente en minoría saquen alguna energía y fuerza de nuestra existencia. Sí, hay xenofobia, pero también hay mucha gente abierta", explica RM, líder del grupo.

El éxito de BTS es indudable. Han llevado el K-Pop a oídos de millones de personas alrededor del mundo. Esto los ha convertido en unas auténticas estrellas con muy pocos huecos libres en sus agendas. En esta entrevista hacen referencia a esto y el vínculo que tiene con sus vidas amorosas. Ellos lo tienen claro: no tienen tiempo para pensar en el amor. Eso sí, cuando eso ocurra, Suga ya tiene asumida cuál será la reacción de sus fans: "Los ARMY son un grupo diverso. En este hipotético caso, algunos lo aceptarán, otros quizás no. Ya sea por estar saliendo con alguien o algo más, son individuos y entenderán las cosas de forma distinta".

Lo que sí se ha convertido en una preocupación e incertidumbre para sus fans es la marcha de sus artistas favoritos al servicio militar obligatorio. Hemos de recordar que los jóvenes de entre 18 y 28 años están obligados a enlistarse en el ejército durante 21 meses. Jin, el mayor del grupo, ha cumplido los 28, pero el Gobierno ha aprobado una ley que permite posponer la fecha de entrada al servicio militar obligatorio para todos aquellos que formen parte del sector del arte. "Creo que el país me ha dicho algo como 'lo estás haciendo bien, así que te vamos a dar algo más de tiempo'", explica Jin.

En referencia a esto, el surcoreano tiene claro que, aunque sus compañeros decidan seguir sus trayectorias durante ese período de tiempo sin él, "tomarán una buena decisión". "Estaré triste, pero los estaré viendo en Internet y animándolos", asegura.

¿Qué ocurrirá con BTS en un futuro? Es complicado poder acertarlo, pero Jimin lo tiene muy claro: ellos quieren seguir este camino juntos. "No creo que haya pensado nunca el no formar parte de este grupo", asegura Jimin. "No puedo imaginarme lo que haría por mi cuenta. Creo que cuando nos hagamos más mayores y me crezca la barba... Me gustaría pensar eso al final, cuando sea demasiado viejo para bailar, me gustaría sentarme en el escenario con el resto de miembros y cantar y conectar con los fans. Eso sería genial, también. Así que me gustaría alargar esto tanto como se pueda", concluye.

Queda BTS para rato.