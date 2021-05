J Balvin comparte un fragmento de un tema inédito para que podamos compartirlo con nuestros amores o desamores

Nunca sabemos con qué peinado nos va a sorprender J Balvin y lo cierto es que siempre logra impactarnos con sus estilismos capilares. Después de compartir imágenes para su sesión de fotos para W Magazine en la que podíamos verle con el pelo negro y trenzado, ahora, ha optado por un aspecto más afro y el rubio.

Y lo hemos podido ver en un vídeo que ha compartido con una interpretación acústica, con tan solo voz y guitarra, que no habíamos escuchado antes. “Música inédita pero necesaria para compartir EGO. En la guitarra @michaelbrun”, anunciaba junto al vídeo grabado sin mucha luz en el estudio de grabación.

Y, además, nos dejaba claro con quién debíamos compartir esta nueva canción que muestra su lado más sensible y romántico: “Compártanla con sus amores o desamores en sus stories ♥️💔 y al que le guste la vibra en alta. Jose”.

Con el amor de Valentina

“Sentí algo más cuando besé tu corazón. Sería capaz de hacerme tuyo solamente si estás dispuesta a ser solo mía, pero eres de alguien. Estoy aquí pensando en tomar y yo ni bebo, aquí, haciendo un poco más de lo que debo. Estoy aquí, aquí, aquí. Estoy aquí, sin ser mi ego”, dice la letra que no parece inspirada en su propia historia.

“❤️❤️❤️❤️❤️”. Todos estos corazones son los que compartía su novia, Valentina Ferrer. La pareja está esperando el que será su primer hijo que no tardará en llegar y no derrochan más que amor. Pero no ha sido la única que tenía algo que decir. Muchos colegas del colombiano han dado su opinión sobre este nuevo tema. “De mis favoritas 🔥🔥🔥”, aseguraba Llane. “Muy duro”, añadía Jowell.

De momento no ha dado más detalles sobre este tema. No sabemos cuál es su título, si es una improvisación o será uno de sus próximas canciones… el tiempo dirá.