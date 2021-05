El espeluznante recuerdo de J Balvin sobre el Covid-19: “No quiero que la gente se sienta como yo lo hice”

J Balvin fue uno de los rostros latinos más importantes del evento Vax Live con el que diferentes estrellas mundiales de la música intentaron recaudar fondos para ayudar a los países menos favorecidos a que avance la campaña de vacunación contra la Covid-19. Un evento en streaming seguido por millones de personas en el que el reggaetonero recordó lo que vivió hace casi un año.

Porque por estas fechas en 2020, el músico de Medellín fue diagnosticado con positivo en coronavirus y pasó por una de las experiencias más espeluznantes de su vida. Unas palabras que esperamos que sirvan para concienciar a millones de jóvenes que aún no son conscientes de la peligrosidad de esta enfermedad.

"No quiero que la gente se sienta como yo lo hice. Casi me mata" explicó J Balvin. Hay que recordar que el 2020 quizá pudo ser un año repleto de éxitos musicales para él pero estuvo repleto de episodios duros como la ansiedad, el coronavirus o la depresión.

"A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro" dijo en su día. Por fortuna, como muchos otros compatriotas y seres humanos consiguió superar sus síntomas y ahora puede hablar con la experiencia de su propia persona de la necesidad de la vacunación.

"Quiero que la gente sepa que tiene que vacunarse por ellos mismos, por otros y por todo el mundo. El virus es real y es peligroso" explicaba desde el escenario. Cada vez estamos más cerca de ver la luz al final del tunel pero hace falta la colaboración de todo el mundo.