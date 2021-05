Alonso Caparrós, que estuvo a punto de morir por sobredosis, confiesa cuál es su relación con la muerte

Alonso Caparrós tiene a sus espaldas una historia de adicción que ha condicionado toda su vida. Él mismo lo contó en televisión para evitar que otras personas lo hicieran por él. Ahora colabora en Sálvame, acaba de publicar un libro en el que habla de su proceso de recuperación y se le ve feliz con lo que ha conseguido.

En Un trozo de cielo, transmite un mensaje de esperanza. Los que sufren una enfermedad mental como la suya, pueden aprender a controlarla. Él lo ha conseguido, aunque hubo momentos en los que casi no sobrevive para contarlo.

La muerte siempre ha sido un tema delicado para él y le ha generado miedos y reservas. Ahora ha aprendido a enfrentarse a ella de otra manera y de todo eso habla en su libro.

“Familiarizarme con ella es muy importante, es vital para poder darle sentido a la vida. Es algo que he aprendido en los voluntariados del hospital de Guadalajara. He aprendido la importancia que tiene familiarizarnos con ella, hace que nos demos cuenta de lo bonita y lo frágil que es la vida, y de lo breve que es, y le sacas mucho más partido. No significa que le dejes de tener miedo a la muerte, pero te ayuda a familiarizarte con ella”, nos contaba en una charla sobre su libro.

Al borde de la muerte

En esas páginas que plasman su historia cuenta un día en el que un exceso de consumo le llevó a un hospital donde estaba convencido de que ya no saldría vivo. “Fue un día de un exceso de consumo y era una realidad. Me habían hecho análisis y pruebas y el resultado era que ya debería haber sucedido. Fue un momento muy especial e intenso porque me pusieron tumbado a esperar que pasara eso. Pusieron a mi lado todas las máquinas preparadas para que eso sucediera”, cuenta sobre aquel momento tan delicado.

Pero salió adelante y si te preguntas si en ese momento sintió algo especial o sobrenatural relacionado con la muerte, él da la respuesta: “En absoluto, ya me hubiera gustado. Fue una experiencia como muy especial porque es cierto que, en esos momentos, cuando tienes la presencia de la muerte tan cercana, las cosas se ven de otra manera. No me atrevo a decir que he tenido una experiencia cercana a la muerte en ese sentido de que he traspasado una línea, que he visto algo sobrehumano o sobrenatural. Pero es cierto que cuando la tienes tan cerca ves las cosas de otra manera y te hace recapacitar mucho”.

Paz Padilla también habla de muerte

Su compañera Paz Padilla también ha publicado recientemente un libro cuyo late motiv la muerte y cómo enfrentarse a ella. Seguro que en alguna ocasión han hablado del tema. “Paz es maravillosa y te voy a decir por qué. Paz tiene algo fundamental para estar al lado de personas enfermas y para ayudar y es la alegría. Hay un libro del Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu, que es El libro de la alegría, que lo explica muy bien”, asegura.

“Eso lo tiene Paz Padilla de fábrica, te arrastra inevitablemente al humor, a verlo todo desde una perspectiva que, aunque te esté hablando de tristezas y tragedias, te sana y te ayuda. Aunque a algunas personas les pueda resultar intensa o exagerada, tiene un componente maravilloso que se encuentra pocas veces, esa alegría desbordante. Es un privilegio Paz Padilla”, explica sobre su compañera.

Ahora ya pueden ir juntos a firmar libros.